A casi una semana del fallecimiento de Diego Verdaguer, surgen más reacciones

Su esposa, Amanda Miguel, le manda desgarrador mensaje

Personalidades de la farándula no dudan en mostrarle su apoyo En las primeras horas del pasado viernes 28 de enero se informó que el cantante argentino Diego Verdaguer había fallecido a los 70 años de edad a consecuencia del coronavirus, del cual se había contagiado en diciembre, y ahora, a casi una semana de su muerte, su esposa Amanda Miguel le manda desgarrador mensaje. Hasta el momento, la intéprete de temas como El me mintió, Hagamos un trato y Así no te amará jamás no se ha dejado ver en público para expresar su sentir por la partida de quien fuera su pareja por casi 50 años y solamente se ha desahogado en sus redes sociales, como lo hizo en esta ocasión. Así dio a conocer Amanda Miguel la noticia de la muerte de Diego Verdaguer “Descanse en paz”, escribió la cantante Amanda Miguel en su cuenta oficial de Instagram para acompañar el comunicado donde informaba sobre la partida de su esposo, Diego Verdaguer, lo que provocó que de inmediato familiares, amigos y público en general le expresaran sus condolencias, como la actriz Consuelo Duval, quien dijo: “Amanda!!! Cuánto lo siento”. Por su parte, la periodista de espectáculos Pati Chapoy expresó: “Amanda querida… lo siento mucho, qué triste!!! Lo recordaremos siempre con cariño”, mientras que la también cantante y actriz Rocío Banquells comentó: “Mi querida Amanda, en verdad lo siento tanto, llevaremos a Diego siempre en nuestros corazones. Te abrazo con mucho cariño”.

“Me regalaste tu vida y tu ternura” Tres días después de la partida del intérprete de canciones como Volveré y La ladrona, Amanda Miguel no dudó en abrir su corazón y le dedicó emotivas palabras a su esposo, Diego Verdaguer: “Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida”. “Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida, entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”, escribió la cantante en otra parte de este mensaje.

Amanda Miguel, ¿arrepentida de ser antivacunas? En varias ocasiones, Amanda Miguel dejó muy en claro su opinión respecto a que no recibiría vacunas contra el coronavirus, tema que salió a relucir nuevamente tras el fallecimiento de su esposo, Diego Verdaguer, pues mientras su hija Gimena asegura que su padre no estaba vacunado, su otra hija, Ana Victoria, afirma lo contrario. Y si algo llamó la atención en sus redes sociales es que compartió una nueva imagen de su cantante, a quien le dedica un desgarrador mensaje: “Fuiste todo para mí. El click del primer día. Las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche…”. Aún habría más.

Le agradece a su amor, Diego Verdaguer En otra parte de su mensaje para Diego Verdaguer, Amanda Miguel escribió lo siguiente: “Tu interés en mí de cuidarme y guiarme dándome lo mejor, esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos, sin pensarlo, íban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo Diego, me lo diste todo…”. Por otra parte, en sus historias de Instagram subió la misma imagen del cantante argentino, solo que ahora acompañada de la frase: “Gracias, mi amor”. Nuevamente, artistas como Maribel Guardia, Yuri y Consuelo Duval, entre muchos otros, le expresaron su apoyo en este difícil momento de su vida.

¿Y la vacuna? Gimena Boccadoro, la hija mayor del fallecido cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer, dijo el martes a medios de comunicación que su padre no estaba vacunado. Horas después, Ana Victoria, la segunda hija de Verdaguer, señaló en un mensaje en su página de Facebook que sí había sido inoculado. Verdaguer, cuyo nombre verdadero era Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández, falleció el jueves pasado en Los Ángeles por complicaciones de Covid-19 y sus representantes en México habían dicho que estaba vacunado. No obstante, la hija producto de una relación previa al famoso matrimonio de Verdaguer con la cantante Amanda Miguel señaló al programa televisivo Sale el sol que no estaba vacunado.

¿Estaba vacunado o no Diego Verdaguer? “Mi padre no estaba vacunado en lo absoluto”, dijo Boccadoro, quien es artista plástica. “Mi padre es hermoso, creativo, bueno, nadie es perfecto, pero es muy bueno, fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar”. Horas más tarde, Ana Victoria, la hija de Verdaguer y Amanda Miguel, señaló en su página de Facebook: “Nuestra agente de relaciones públicas no mintió (existe un certificado de vacunación), lo menciono por las recientes confusiones que se crearon el día de hoy”. The Associated Press constató la autenticidad del mensaje de Ana Victoria con sus representantes. “Hoy lo más importante es que desde el cielo nos sigue cuidando y llenando de luz… Te extrañamos tanto papá, el sol de nuestra vida”, agregó Ana Victoria.

“Siempre mantendremos nuestro amor” Boccadoro, nacida en Buenos Aires en 1971, publicó una serie de fotografías de su padre en su cuenta de Instagram para despedirlo: “Siempre te volveré a encontrar. Siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos la mano. Tú eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel”, escribió. “Gracias por ser mi papá, como dice la canción ‘Nena’, eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol”. El cantante argentino Diego Verdaguer murió a los 70 años de edad a consecuencia del coronavirus (Con información de Agencia El Universal).