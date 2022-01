Surgen más detalles luego de que se diera a conocer que Diego Verdaguer había muerto

Revelan sí hay algo oculto detrás del fallecimiento del cantante argentino

Vieira Vidente hace una reveladora lectura de cartas Fue el pasado viernes 28 de enero que una noticia sacudió al medio artístico de México: Diego Verdaguer había muerto. Ahora, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela sí hay algo oculto detrás del fallecimiento del cantante argentino, quien murió a los 70 años de edad a consecuencia del coronavirus. A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 200 mil suscriptores, Vieira compartió una reveladora lectura de cartas con la que quiso enterarse de primera mano cómo fueron los últimos momentos del intérprete de temas como La ladrona y Volveré. ¿Se está ocultando algo tras la muerte de Diego Verdaguer? Después de dar la bienvenida a sus seguidores, y lamentar la partida de Diego Verdaguer, Vieira Vidente comentó que estaba consciente que Amanda Miguel no cree en lo que ella hace, pues profesa el cristianismo, pero que si la artista le hubiera hecho caso a los mensajes que le hizo llegar en su momento, otra cosa pudo haber pasado. “A veces las cosas se evitan con oraciones y una cadena de oración. No voy a decir que por su ignorancia, porque cada persona es un mundo, cada persona se respeta y cree en lo que quiere creer, hay personas que no creen en esto y hay personas que sí”, reveló la psíquica antes de entrar de lleno con su lectura de cartas.

El fallecimiento de Diego Verdaguer, ¿pudo haberse evitado? “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que, no comencé muy bien la lectura, muy negativa en las tres primeras tiradas. Aquí me está diciendo que nuestro querido Diego Verdaguer… Amanda Miguel va a hablar en su momento, porque aquí me está diciendo”, comenzó Vieira Vidente con su lectura de cartas. Sin esperar mucho tiempo, la psíquica reveló que, de acuerdo a sus cartas, el cantante argentino se sentía mal y que esto no era de ahora: “Es algo que él llevaba de años, como una enfermedad. Ahora, el Covid hizo que él se sintiera peor de salud y eso fue lo que hizo que él nos dejara”.

“Aquí hay algo que no me está saliendo muy claro”: Vieira Vidente Sin poder ocultar su preocupación, Vieira Vidente reveló que había algo que no le estaba quedando muy claro respecto a la familia de Diego Verdaguer: “Aquí hay algo más, como si Amanda Miguel se estuviera sintiendo entre la espada y la pared, ella sabía que algo vendría, que él no estaba bien”. Al contagiarse de coronavirus, el cantante argentino empeoró, pero las cartas de la psíquica le estaban señalando que su muerte no fue en su totalidad por esta terrible enfermedad: “Hay algo acá como que están queriendo tapar, hay algo qu no anda bien”, dijo la vidente.

La familia de Diego Verdaguer estaría guardando un secreto sobre su fallecimiento Vieira Vidente quiso dejar en claro que no es que la familia de Diego Verdaguer no haya dicho la verdad sobre su muerte, sino que están guardando un secreto: “Pero van a decir (que su fallecimiento) que fue por el Covid, aunque él ya estaba un poquito enfermo y tenía algo de unos años atrás”. “Él siempre estaba con la cabeza agachada y aquí también me sale que iba a estar en operaciones. Si a él no le hubiera pasado esto, ellos iban a estar en pláticas, en conversación, para tener una cirugía más adelante”. De acuerdo a sus cartas, la partida de Diego era inevitable, aunque Amanda Miguel no se lo esperaba.

Diego Verdaguer “jamás fue el mismo” A punto de hacer otra lectura de cartas, la psíquica confesó que después de que Diego Verdaguer se contagiara de coronavirus, “jamás fue el mismo”: “Él ya está con Dios, estaba sufriendo mucho, es lo que me está saliendo en esta lectura de cartas, se estaba quejando de unos dolores del cuerpo, algo no andaba bien con él”. “Quiero pedir una cadena de oración, yo siempre he dicho que las muertes son de tres en tres. Quiero que pongamos a nuestra querida Amanda Miguel en oración para que nos dure más tiempo para que no se nos vaya. Quiero que ella dure más tiempo porque aquí me sale… mejor me voy a quedar callada”.

Vieira Vidente no olvida en su lectura de cartas a Ana Victoria, hija de Diego y Amanda Miguel A punto de terminar con su lectura de cartas, Vieira Vidente mencionó a Ana Victoria, hija de Diego y Amanda Miguel: “A ella le veo en medio de dos aguas, pidiendo por su madre, que Dios le dé la fuerza y el valor para poder soportar este dolor. Ella era muy apegada a su papá”. “Mis oraciones para la familia de Amanda Miguel. Yo veo que él dejó papeles arreglados y no va a haber problemas por ahora y si cualquier cosa Amanda Miguel llegara a faltar, veo que el sol está del lado de su hija. Lo que era de Diego Verdaguer es de Amanda y lo que es de ambos es para su hija”, finalizó.

“Es lamentable su pérdida” De inmediato, seguidores de Vieira Vidente reaccionaron a este video: “No sólo Argentina o México, si no todo Latinoamérica está triste por la partida del gran Diego Verdaguer”, “¡Unidos en oración por la familia Verdaguer Miguel!”, “Me entristece lo que dijiste. Nuestras oraciones para el alma de Diego y por la salud de Amanda”. “Diego, fuiste un excelente cantante y nos diste muchas alegrías con tus canciones, gracias a Dios por haber existido entre nosotros y ofrecernos tu gran carisma, humildad y humanidad como persona, descansa en paz”, “Es una gran pérdida para Argentina y América Latina”, “Es lamentable su pérdida, todos lo extrañamos” (PARA VER ELVIDEO HAGA CLICK AQUÍ).