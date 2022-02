Diego Silva Acevedo habla en exclusiva sobre su ópera prima “Hunting Souls”

El director colombiano ha ganado cinco premios Emmy

¿Qué se espera de este nievo proyecto de terror? Diego Silva Hunting Souls. Hunting Souls es la historia de una pareja estadounidense que está lidiando con las dificultades de cuidar a su hija enferma. Los padres descubren que están siendo perseguidos por un demonio. Mike y Angie Jones están decididos a mantener a su hija de 7 años, Sophie, fuera del alcance del demonio, y harán todo lo posible para protegerla. Los actores de Hunting Souls son parte del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), y los protagonistas son Aiden Turner, quien interpreta a Mike; Sunny Mabrey, quien encarna a Angie, y las gemelas Sophia y Chloe Garcia-Frizzi, quienes poseen el rol de Sophie. Diego Silva habla sobre su película de terror Hunting Souls Diego Silva Acevedo, oriundo de Chinácota, Colombia, se graduó como ingeniero mecatrónico de la Universidad Santo Tomás, en Bucaramanga, y luego estudió animación 3D y modelado 3D en España, con lo que empezó su andar en el cine. Al principio trabajó creando efectos visuales (VFX) y después se destacó en el área de iluminación, dirección de fotografía y finalmente en la dirección y guion cinematográfico. En tan solo cinco años de carrera en Estados Unidos, Diego Silva Acevedo ha ganado cinco premios Emmy por dirigir producciones audiovisuales en Georgia y en la actualidad espera conquistar el sexto al estar nominado en la categoría “Historic/Cultural” con la obra “El Taco: símbolo y tradición de un país”. Ahora el colombiano habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo reto.

Diego Silva Hunting Souls: Platícame cómo te sientes de haber cristalizado ese sueño de ver la película de Hunting Souls ya en la pantalla. “Pues muy alegre, sobre todo que la película ha gustado, tiene un feedback positivo y eso me llena, porque sabes que uno dedica mucho tiempo a estos. Son cuatro años de trabajo de tu vida puestos ahí en los cuales estás, desde todo y lo que esperas es que por lo menos les guste”. “Y entonces cuando recibes ese feedback positivo es como que bien, la película también ganó el festival, el festival de Georgia Latino, entonces eso demuestra que por lo menos el esfuerzo valió la pena”. Cuenta el colombiano acerca de lo que sintió ver su producción en la pantalla grande.

Diego Silva Hunting Souls: ¿Cómo fue que se te ocurre escribir acerca de esta de esta cinta? “Bueno, yo he sido muy curioso por las cosas sobrenaturales. Siempre me ha llamado la atención, siempre he tenido esa expectativa de si es real o es mentira, entonces siempre ha de averiguaba. Cuando era adolescente intentaba hacer proyección astral y nunca lo llegué a hacer”. “Entonces sí tenía como esa, esa cosa de como es la proyección astral, como es la parte de los sueños y los sueños tienen significados, que puedes ver cuando te proyectas, que no puedes ver. Entonces todas esas cosas que están en mi cabeza eran como preguntas que después puse en papel y las volví las respuestas. Entonces creé todo ese mundo a partir de preguntas que yo tenía”.

Diego Silva Hunting Souls: Cuéntame acerca de la trama. Bueno, es una familia americana que se da con el problema de una niña enferma y después descubren que esa enfermedad es debido a algo sobrenatural que está pasando en la casa. Es un demonio que está en la casa. Entonces cuando ellos descubren el demonio, empiezan a buscar alternativas para cómo atacar el demonio, cómo solventar esa situación y llegan al punto en el que, bueno, tienen que tomar decisiones. Es difícil contar mucho sin especular, pero tendrían que tomar decisiones. Cuando tú me ves la película y después de verla dices lo que estoy mostrando es el amor de un padre hacia una hija, de una madre hacia una hija. ¿Qué es ese significado? es cómo darle significado al amor parental. Entonces yo decía ¿Cómo puedo representar eso en una forma? Entonces, ellos van a luchar con todas sus fuerzas contra lo que venga. Y al final se demuestra que no hay nada más fuerte que ese amor.

Diego Silva Hunting Souls: Cuéntame acerca de ese casting. ¿Cómo llegaste a los actores? Bueno, mira qué interesante, porque la película yo la había escrito para un niño, no una niña, y empecé a buscar alguien que pudiera hacer el papel y conocí a estas niñas que son dos gemelitas. Ellas se hicieron The Walking Dead desde que estaban, desde los 8 meses hasta los 4 años. Entonces, imagínate, tienen toda su vida en el set. Tenían mucha experiencia, pero cuando yo empecé a hablar con ellas y dije que ellas tenían como esa energía y esas cosas que yo necesitaba para la película, entonces cambié el escrito para una niña. Y me encantaban es que ellas tienen una energía súper bonita. Sony yo la conocí a través del casting, la directora mandó una petición de audiciones y ella audicionó. Cuando la vi me pareció que era muy buena y la llamamos ella.

Diego Silva Hunting Souls: ¿Quiénes son tus tus influencias? Bueno, Guillermo del Toro definitivamente. Ese hombre, yo he visto todas sus entrevistas, todo me ha enseñado demasiado, aún sin conocerlo, nada más, escuchándolo hablar. Él se explica mucho de su trabajo y eso hace que por ende, uno empiece a pensar en esas cosas y de una vez entra esa influencia sin siquiera ir a la pantalla, solo con sus entrevistas, porque él se explica mucho. Ahora las películas de él me encantan. Me gusta la forma en que no deja de mover la cámara. Yo trataba de mantener ese movimiento de cámara, pero es muy difícil por cuestión de presupuesto. Obviamente son cosas diferentes. Alejandro Iñárritu también me encanta todo su cine, su forma de de conectar. También he visto todas sus entrevistas”.

¿Cómo fue rodar en medio de la pandemia, cómo lograste sobrellevar todas estas adversidades? "Mira, fue muy fuerte porque nosotros teníamos pensado en grabar el 16 de marzo y ya tenemos la fecha. Estaba todo el mundo llegando. La grabamos en mi casa, alrededor de mi casa. Estaban full de equipos. Tenía todas las rentas, todos los andamios afuera para la iluminación, para todas las escenas que son de riesgo, para todo". "Y tienes todo eso alquilado ya listo y de repente me llama la actriz y me dice mira, no puedo viajar, estoy en Los Ángeles, pero no voy a viajar. Yo digo y ahora que? dos días antes de empezar. Y me dice no, es que no voy a viajar por el COVID. Y yo decía pero si hay 500 casos en un país con 300 millones de habitantes, como que no me cuadraba".

Problemas por el COVID… lo que no contaba "No teníamos en esa época nadie tenía la percepción de lo que iba a ser el COVID. Y ese mismo día, en la tarde, Trump sale y dice cerramos el país. Y todo se cierra, entonces quedé con todo alquilado, poniendo un montón de dinero que ya estaba ahí. Entonces empezar a llamar a todo el mundo, a devolver todos los equipos, obviamente en el comienzo, pues nadie entendía lo que era la pandemia, entonces pues me perdí un montón de dinero y que con la inseguridad de si va a poder hacer la película". "Además que yo renuncié a mi trabajo para hacer la película, entonces me quedé sin el trabajo, obviamente cuando fui a volver a mi trabajo era como no es que no tenemos nada para ti. Y entonces, sin la película, sin el trabajo, con la inseguridad de que no se sabía qué hacer y fuera eso. La Unión de Actores me decía tienes que pagarle a los actores, porque tú hiciste una una reserva, Y yo decía o sea, voy a pagar la película sin hacerla. Entonces fue un momento muy fuerte, muchas complicaciones".

Una persona que siempre ha creído en ti, es tu esposa Kelly. Cuéntame acerca de esa participación que además tienen la cinta y de ese apoyo que te dio para poder realizar. "Yo he sido afortunado en cuanto a Kelly, porque ella es acting coach. Entiende mucho todo lo que es feel making y cree en eso. Porque decirle a mi esposa voy a usar la casa por 20 días donde la casa va a estar full de cosas y al final estuvimos 8 meses con todos los equipos de todo el mundo, porque a la final la gente me dijo no, no me los devuelvas porque igual no los vamos a usar, nadie ha estado trabajando". Mi casa estaba full de equipos. Por todos lados los vecinos se quejaron y todo para ella entender, imagínate lo que es. Para mí fue un apoyo de un incalculable de parte de ella. era el line producer, ella me ayudaba con todas las cosas de producción, de contratos de entonces fue bueno porque está conmigo todo el tiempo. Entonces hay que llamar a esta empresa, hay que hacer esto, hay que cubrir este gasto. ¿Cómo vamos a hacer para esto? Sabes?

¿Durante la filmación realmente pasó algo, algo sobrenatural o alguna cosa extraña? "Fíjate que no durante la grabación, pero algo que me pasaba es que cuando yo estaba escribiendo el guion. Yo para escribir, yo me imagino la película y me siento, me la imagino y hasta que no tengo la escena imaginada completa, no me siento a escribir. Cuando yo me imaginaba ciertas cosas me creaba sugestión y entonces empezaba a apagar el computador y me iba a ir a dormir y empezaba a escuchar ruidos, que pueden ser normales pero que cuando estás sugestionado, empiezas ¿Qué es eso?". ¿Cómo trabajas con las gemelas? "Fíjate que es bueno trabajar con ellas. Tú tienes que tratar los niños como un adulto en cierta forma, pedirles las emociones y las cosas como un adulto, pero también tener esa sensibilidad de que ellas son niñas todavía. Ellas ni siquiera saben leer. Bueno, en esa época no sabían leer. Creo que ahora ya. Y entonces ellas aprendían con simbolitos, con cosas. Entonces a mí me tocó presentarles el demonio, buscar esa forma de que le tengan miedo, pero que puedan estar en una misma habitación".