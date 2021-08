Diego Maradona vaticinó la mala salida de Lionel Messi

Las palabras sobre Messi de Diego

“Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O, por lo menos, no se va a ir como lo merece. Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece”, dijo Diego Maradona.

Le van a pagar como me pagaron a mí”, sentenciaba en ese momento Maradona. Messi sobre todo tuvo problemas con Bartomeu, presidente al que mandó un burofax solicitando su salida del club por una cláusula que después se demostró que había vencido.