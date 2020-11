Diego Dreyfus coach del chicharito revela si el hijo de Javier Hernández es de él

Luego de especularse un triángulo amoroso con el coach del futbolista

El video donde revela la noticia la compartió en vivo en Instagram

Diego Dreyfus Chicharito. Luego del gran escándalo donde en diferentes medios especularon que había un triángulo amoroso en la vida del Chicharito Javier Hernández, Diego Dreyfus coach del futbolista sale a revelar todo.

En video que transmitió en vivo el empresario Diego Dreyfus, quien también es coach de Javier Hernández, revela que el hijo del futbolista no es de él.

“Ni me agarro a nadie, ni es una vieja pend… ni Chicharito está idiota”, esto dijo Diego Dreyfus después de que viera un comentario en el video de que si se ‘agarra’ a la novia del futbolista.

“El hijo de Javier no es mío, estan pend… las noticias no pueden seguir produciendo noticias así, es muy cab… para la madre y el padre de ese niño, hasta para el niño cuando tenga edad ver noticias así esta de la ver… que hablen de tu vida así”, dijo el empresario en el video.

Además agregó: “Ahí hay gente involucrada y que todo el día te digan we… ese no es hijo de Javier, están pend… eso sí se los digo pin… noticieros de la ver… si eso es ser reportero me la pe… en todo”.

Incluso los internautas no tardaron en hacerse presentes en los comentarios: “Que pelado , pues no creo que ayude a nadie con esa mentalidad que tiene, y porque se enoja ?? Si tiene la mentalidad abierta “, dijo un usuario.

Otro internauta dijo: “Que chin… eres @diegodreyfus . En lo personal tus podcasts me han ayudado muchísimo!! Me da gusto que los haters hablen de ti eso quiere decir q te harán más famoso!!”.

“En todo Tiene mucho razón !! Haters se creen con el derecho de lastimar.. y no se vale….”, “Ellos son buenos amigos. La prensa son unos pendejos Que deben informarse bien.”, “Bueno en algo tiene razón por que meter a un bebé y no pensar en el daño que hacen, tantos que publicaron la nota y ahora por que no ponen este video.”, fueron algunos de los comentarios.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.