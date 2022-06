“Los tecnicismos son muchos, sólo quiero informales que mi salud está bien, que el dolor está disminuyendo y que espero con fe poder estar saliendo del hospital la próxima semana. Gracias por ser tan respetuosos en este momento donde me siento vulnerable e incómodo física y emocionalmente”, comentó el actor de telenovelas Diego de Erice.

“No saben lo afortunado que me siento de poder caminar de nuevo”

El histrión Diego de Erice, quien también ha participado en telenovelas como Por amar sin ley, El bienamado y Antes muerta que Lichita, había encendido las alarmas con otra imagen que subió hace varios días, pues en esta ocasión, no mostró su cara, solamente sus piernas recostado en la cama de un hospital.

“Un paso a la vez. No saben lo afortunado que me siento de poder caminar de nuevo. Las pequeñas cosas que luego damos por hecho. Doctores increíbles que son como ‘avengers’ de la medicina. @danybirch77 @jdcalcach. Aleyda, mi anestesista, y los otros 17 seres increíbles que estuvieron encima de mí en la cirugía. A todos los que también me escribieron y están al pendiente, mil gracias. Ese cariño bonito y apapacho al corazón es igual de necesario que los cuidados médicos”, comentó Diego de Erice.