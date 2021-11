Una triste despedida para el actor de La Reina del Sur

No pasó mucho tiempo para que las redes sociales se inundaran de mensajes y muestras de cariño tras darse a conocer el sensible fallecimiento del actor Diego Camacho, de la exitosa serie La Reina del Sur, de quien no se especificaron hasta el momento las causas de su muerte.

Una de estas personas fue el actor y conductor Felipe pabón, quien así se expresó: “Los momentos compartidos con cada invitado son memorables, como los vividos con el actor Dieguito Camacho, quien hoy lamentablemente ha fallecido. Paz en su hogar, para su familia, y para mis amigos de @tn_management @prensa_tnmanagment un saludo fraterno y reconfortante”.