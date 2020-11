Surgen más detalles de los últimos minutos de Diego Armando Maradona

Sale a la luz llamada al 911 pidiendo ayuda para el exfutbolista argentino

Su médico, Leopoldo Luque, fue quien realizó la llamada

A unos cuantos días del sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona, sale a la luz la llamada que hizo su médico, Leopoldo Luque, al 911 pidiendo ayuda para el exfutbolista argentino.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se comparte este audio que sobresale por varios detalles.

En primer lugar, se escucha a la operadora del 911 atendiendo la llamada y después la voz de Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, quien pide una ambulancia urgente al Barrio de San Andrés en la localidad de Tigre en Argentina.

Llama la atención que Leopoldo Luque, al decir que se trata de un “barrio cerrado”, pide que “entren y pregunten”, sin dar una dirección exacta.

“Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, con un paro cardiorrespiratorio, el médico está atendiéndolo”, expresó Luque.

A la pregunta de si se trata de un hombre o una mujer, el médico de Maradona dice que es un hombre de apróximadamente 60 años de edad, para después dar su nombre y agradecer por la atención recibida.

De acuerdo con información de La Nación, Leopoldo Luque es un neurocirujano que planeó el reto “Maradona fitness”, con el que el astro argentino logró bajar 11 kilos durante una etapa de la cuarentena.

De acuerdo con información de Chisme No Like, el médico de Diego Armando Maradona no se encontraba en el domicilio del exfutbolista cuando realizó la llamada al 911, además de que no reveló su nombre ni dio la dirección exacta.

