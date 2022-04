Dibanhi desaparecida Torreón: ¿CÓMO AMENAZÓ A LAS AUTORIDADES?

Pero la señora dejó un grito desesperado de ayuda y cuestionó: “¿Qué es lo que esperan ¿Que me aviente de un puente y eje un escrito done ponga nombres de que nadie me hace caso? Mi hija no es una huérfana”, dijo en tono molesto y de angustia la mujer.

Y volvió a arremeter: “Una es ignorante en todo esto, no sabe uno los derechos que tenemos, no sabía de la existencia el protocolo Alba, que la deben de buscar luego luego, y no lo hicieron. Me entero del protocolo que deben atender a las mujeres y niñas desaparecidas por su vulnerabilidad