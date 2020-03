La empresa Latina Díaz Foods aportó 4.000 libras en alimentos al Hospital Grady, donde se atiende la mayor cantidad de infectados con coronavirus.

Katherine Williams, jefa de Relaciones Públicas de Díaz Foods, fue la encargada de entregar este donativo.

Díaz Foods asegura la distribución de alimentos en el país cumpliendo con los protocolos preventivos ante la propagación del coronavirus.

Como parte de su labor humanitaria, la compañía latina Díaz Foods, a través de su sede corporativa en Atlanta de los Estados Unidos, no escatimó esfuerzo ni recursos para demostrar su compromiso y su profunda admiración con el personal médico del Hospital Grady, quienes atienden la mayor cantidad de pacientes de infectados con Covid-19.

En esta oportunidad, Díaz Foods, quien mantiene un crecimiento anual constante entre 20 y 30 por ciento, entregó a la directiva del Hospital Grady un importante cargamento de alimentos gratis para doctores, paramédicos, enfermeros y trabajadores de otras áreas, en medio de una larga lucha diaria para salvaguardar la vida de los pacientes de una pandemia que cada vez sigue cobrando más vidas en el mundo.

Un camión de Díaz Foods arribó, en horas de la mañana de este lunes 23 de marzo de 2020, a la sede del Hospital Grady de Atlanta, dándole la mayor sorpresa a todos los trabajadores de la salud.

Foto/Captura MH

Katherine Williams, jefa de Relaciones Públicas de Díaz Foods, en presentación de los fundadores de la empresa latina, fue la encargada de entregar este donativo para reconocer el extraordinario trabajo preventivo que fomenta el equipo de medico de Hospital de Grady.

“Estamos aquí para darle un poco de amor”, expresó desde lo más profundo de su corazón Katherine Williams.

Al mismo tiempo, dejó claro que para la empresa Díaz Foods es muy importante estar presente con este cargamento de alimentos con el fin de apoyar a todos sus trabajadores, quienes están enfrentando al covid-19.

Mientras que uno de sus colaboradores se disponía a desembarcar los alimentos, la representante de Relaciones Públicas de Díaz Foods, detalló que la donación está compuesta por agua de coco, meriendas, bocadillos y alimentos, los cuales serán distribuidos al personal médico.

Un representante del prestigioso Hospital Grady de Atlanta recibió el donativo de Díaz Foods, para luego ser repartido a todo el personal de salud que están atendiendo los enfermos con coronavirus.

Según nota de prensa, la empresa latina donó 4.000 libras en alimentos al Hospital de Grady.

Foto/Captura MH

Díaz Foods aplica medidas contra el coronavirus

La empresa de distribución de alimentos, con presencia activa en 28 regiones de los Estados Unidos, ha desarrollado un arduo trabajo preventivo para proteger tanto sus 400 empleados, proveedores y clientes del coronavirus.

Al respecto, Katherine Williams, manifestó que la misión de Díaz Foods, ante este terrible escenario, es mantener a todos seguros, a través de los protocolos seguridad, en vista que es una empresa que trabaja en la distribución de alimentos.

Katherine Williams manifestó que entre los protocolos de seguridad para evitar el coronavirus destacan; limpieza en bodega, así como también entrenamiento a los choferes para el saneamiento de los camiones de distribución, mantener un metro de distancia y la lavarse las manos.

Compromiso ante la emergencia

Ante la emergencia presentada en los Estados Unidos por la rápida expansión del Covid-19, Díaz Foods mantiene su compromiso con la población de asegurar la cadena de suministro no pierda su integridad.

“En tiempos de emergencia, la prioridad del consumidor es proveer para su familia, con esto surge la necesidad de abastecerse de los productos esenciales fundamentalmente productos alimenticios para protegerse de cualquier escasez, previniendo una posible cuarentena ya sea local, estatal o federal. Esta es la realidad que estamos viviendo y Diaz Foods se ha estado preparando durante los últimos tres meses”, reza el comunicado en su página web, demostrando que su compromiso ante la sociedad latina y norteamericana está inquebrantable.

Asimismo, la empresa latina dijo que continuarán reabasteciendo sus inventarios en los Estados Unidos con la mayor responsabilidad posible.

