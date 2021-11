De acuerdo a la Society for Women’s Health Research (SWHR), “Las mujeres son educadas para ser cuidadoras. Se espera que asuman responsabilidades que los hombres no considerarían. Durante los días festivos, cuando entretener y visitar a la familia extendida se acostumbra, las mujeres con frecuencia toman la mayoría de la carga de trabajo.” Pensamos que no vale la pena estresarse al punto de sacrificar tu propia salud y bienestar.

Sin importar la cultura o religión, siempre habrá días festivos que celebrarás con tu familia o amigos, lo que significa que muy probablemente siempre tendrás que manejar de alguna manera el estrés de los días festivos. Así que para ayudarte a empezar, aquí hay 15 consejos de manejo del estrés de los días festivos para que puedas relajarte y disfrutar del espíritu.

1. Revísate primero

El manejo del estrés de los días festivos debería empezar con algunas preguntas básicas. ¿Te preocupa que tu presupuesto no te permita proveer la experiencia que tus hijos merecen? ¿Estás haciéndote cargo de demasiadas reuniones? ¿Tendrás que pasar demasiado tiempo con algún amigo o familiar que no te agrada mucho? Una vez que determines qué es lo que te causa estrés, podrás manejarlo mejor.

2. Crea una visión para evitar el estrés

¿Cuál es tu celebración ideal? Si te estás forzando a planear algo extravagante pero preferirías una reunión íntima, vas a ser miserable de principio a fin. Honra y respeta tus propios ideales y valores sobre cómo deberían ser los días festivos.