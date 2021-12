¿Escribías un diario cuando? ¿Tal vez uno con una joya incrustada en la tapa y una cerradura para que tu hermanito (o madre) no pudiera ver los secretos internos de tu alma? Sorprendentemente, escribir diarios no es sólo para los adolescentes o adultos narcisistas. Según la profesora Francesca Gino de la Harvard Business School , “Una investigación psicológica demuestra que escribir sobre nuestras experiencias de la vida tiene muchos efectos positivos, incluyendo el aumento de los promedios de los estudiantes, la reinserción laboral después de perder un empleo y mejorar la memoria”. No son sólo las reflexiones de los ricos y famosos las que. Quien quiera hacer una pequeña introspección puede encontrar grandes beneficios y valores en escribirlas. Puede ser un registro de tus alegrías o luchas diarias y una forma de desfogarte. Comienza hoy con tu diario personal… las cerraduras son opcionales.