Diane Guerrero | Biografía

Diane Guerrero es una actriz estadounidense de ascendencia colombiana, nacida en Passaic, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 21 de julio de 1986.

Aunque nació en Passaic, su familia se mudó a Boston, Massachusetts, cuando Diane era aún una niña. Su crianza se dio en un entorno bicultural, pero a los 14 comenzó una serie de eventos que marcaron la adolescencia de Dianae: la deportación de sus padres y su hermano mayor.

Diana Guerrero es una actriz de ascendencia colombiana que ha desarrollado su carrera en cine y televisión. Asimismo, se ha distinguido por su activismo a favor de los derechos de los inmigrantes, ya que debido a las leyes migratorias, tanto sus padres como sus hermanos fueron deportados cuando Diane tenía aún 14 años.

La actriz ha contado en repetidas ocasiones la manera en la que se enteró de que sus padres habían sido deportados, así como todos los sucesos en torno a su decisión de sus padres de que ella y sus hermanos menores permanecieran en suelo americano a pesar de encontrarse lejos de su familia.

De acuerdo con el relato de Guerrero, el día de la deportación de sus padres y hermano mayor, ella se encontraba realizando sus actividades normales, sin contar que a su regreso a casa se encontraría con una escena traumática: al ingresar a su domicilio, se dio cuenta de que sus padres y su hermano no se encontraban ahí.

Fueron los vecinos quienes le dieron la noticia de que los servicios de inmigración habían obligado a sus padres y hermano a retirarse del domicilio, enviándoles de vuelta a Colombia ese mismo día, ya que los tres habían permanecido en territorio estadounidense mucho tiempo después de que finalizara el periodo establecido en sus visas.

Ante el dilema de Guerrero de viajar a Colombia para crecer con su familia completa, o quedarse en Estados Unidos, los padres de la actriz decidieron que tanto ella como sus hermanos menores se quedarían en el país para obtener mejores oportunidades.

Este episodio ha quedado plasmado en el libro que Diana Guerrero escribió para plasmar su experiencia inmigrante, titulado “In The Country We Love”, así como en la novela “My Family Divided: One Girl’s Journey Of Home, Loss, And Hope.”

Desde entonces, se fue involucrando cada vez más en el activismo, participando en diversos paneles de discusión, marchas y manifestaciones para abogar por los derechos de las personas indocumentadas.

Su crianza se dio en varios hogares de acogida en donde estuvo rodeada de familias colombianas, quienes despertaron en ella un gusto por la música y las artes; así, se inscribió a algunos cursos gratuitos en Boston, para después ser aceptada en la Academia de Artes de Boston.

Antes de ser actriz, trabajó durante algún tiempo en un despacho de abogados, pero finalmente decidió perseguir su sueño de ser actriz.

Su debut se dio en 2011 con la película “Ashley/Amber” y en la serie “Body of proof”; sin embargo, su ascenso se daría de manera rápida, gracias a su participación en la aclamada serie “Orange is the new black”, en la que interpretó a Maritza Ramos, una joven que, sin saberlo, había nacido en Colombia y que, después de cometer una serie de delitos, es condenada a prisión que finalmente es deportada a Colombia.

Además de su papel en “Orange is the new black”, Diane Guerrero ha participado en otras series exitosas como “Jane the virgin” en la que dio vida a Lina, la mejor amiga de Jane Villanueva, la protagonista de la historia.

Entre sus máximos honores se encuentra haber sido nominada, junto al elenco de “Jane the virgin” a los premios Golden Globe en la categoría de “Mejor reparto en una serie de televisión”.

Participación en cine de Diane Guerrero

Año Título Personaje 2011 Ashley/Amber Ashley 2011 Festival Modelo # 2 2012 Open Vacancy Tatiana 2012 Saved by the Pole Princesa 2014 Emoticon 😉 Amanda Nevins 2014 My Man Is a Loser Malea 2015 Beyond Control Tasha 2015 Love Comes Later 2015 Super Clyde Maddy 2015 Peter and John Lucia 2015 Happy Yummy Chicken Cheryl Davis 2016 Beyond Control Tasha 2016 The Godmother Eva 2017 Distefano Izzy 2019 Killerman Lola 2020 Blast Beat

Participación en televisión de Diane Guerrero

Año Título Personaje 2011 Body of Proof Sara Gonzales 2012 Are We There Yet? Stacey 2013 Orange Is the New Black Maritza Ramos 2013 Pushing Dreams Lynette Melendez 2013 Blue Bloods Carmen 2013 Grand Theft Auto (videojuego) Voz 2013 Person of Interest Ashley 2014 Taxi Brooklyn Carmen Lopez 2014 Jane the Virgin Lina 2014 Noches con Platanito Ella misma, invitada 2014 CNN Newsroom Ella misma, entrevistada 2015 Super Clyde Maddy 2015 Wendy: the Wendy Williams show Ella misma, entrevistada 2016 Overheard Ella misma, entrevistada 2016 Chelsea Ella misma, entrevistada 2016 Tavis Smiley Ella misma, invitada 2016 The nightly show with Larry Wilmore Ella misma, invitada 2016 Entrega de premios Screen Actors Guild, Edición 22 Ella misma 2016 Beat bobby flay Ella misma, juez invitada 2017 Superior Donuts Sofia 2017 Ok! TV Ella misma, invitada 2017 Face the nation Ella misma 2017 The talk Ella misma, panelista invitada 2018 Elena of Avalor Vestia (voz) 2018 Hollywood game night Ella misma 2018 Unapologetic with Aisha Tyler Ella misma 2018 Access Hollywood Live Ella misma, entrevistada 2018 The Daily show Ella misma 2018 America divided (documental) Ella misma, corresponsal 2018 Staying connected Ella misma 2018 Access Hollywood Live Ella misma 2018 Home & Family Ella misma 2019 Doom Patrol Crazy Jane 2019 The Van Jones show Ella misma 2019 The IMDB Show Ella misma 2019 Last call with Carson Daly Ella misma 2019 The Today Show Ella misma 2019 The tonight show with Jimmy Fallon Ella misma 2019 Primetime Creative Arts Emmy Awards Ella misma 2020 DC’s Legends of Tomorrow Crazy Jane

