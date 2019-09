Diabetes Tipo 2: Qué es y cuáles son los síntomas

Página

Diabetes Tipo 2: Enfermedad crónica que se produce, generalmente, en adultos

¿Qué la origina y cómo saber si la padeces?

Todos los cuidados que debes tener para prevenir o tratar esta enfermedad

La Diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que, según informa el Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIH), actualmente afecta a aproximadamente 26 millones de personas en Estados Unidos y a mas de 38o millones de personas a nivel mundial.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, la Diabetes Tipo 2 también es conocida como “Diabetes de aparición en adultos” o “Diabetes no insulinodependiente”. Esta enfermedad se produce cuando el cuerpo humano es incapaz de producir o de regular adecuadamente el uso de la insulina en el organismo, lo que hace que los niveles de la misma puedan llegar a elevarse poniendo en riesgo considerable el estado de bienestar del ser humano.

Al igual que como ocurre con la Diabetes Tipo 1, es necesario identificar y tratar oportunamente esta enfermedad, ya que de lo contrario el paciente se enfrentaría a riesgos de daño irreversible en ojos, riñones, nervios, encías, dientes y el corazón.

Hasta hace unos años se consideraba que este padecimiento era exclusivo de las personas adultas, ya que dentro de las causas que la originan se encuentran el estilo de vida de las personas, la historia familiar de las mismas, así como los hábitos alimenticios y deportivos que éstas practican.

Es importante señalar que uno de los pasos que preceden a la Diabetes Tipo 2 es la prediabetes, que consiste en presentar niveles elevados de azúcar en la sangre que suelen ser más altos de lo normal, pero que todavía no son lo suficientemente elevados para adentrarse en el rango de la Diabetes Tipo 2.

El mismo portal indica que “Cuando usted tiene diabetes tipo 2, los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares no responden de manera correcta a dicha insulina. Esto se denomina resistencia a la insulina. Como resultado de esto, el azúcar de la sangre no entra en estas células con el fin de ser almacenado como fuente de energía. Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumula un nivel alto de este en la sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar la glucosa como energía. Esto lleva a los síntomas de la diabetes tipo 2.”

Así, se hace notar que esta enfermedad no aparece de la noche a la mañana, por lo que resulta fundamental tomar en cuenta cuáles son los síntomas que la acompañan. La Clínica Mayo ofrece un panorama de los síntomas que podrían indicar que una persona padece Diabetes Tipo 2; entre estos se encuentran:

Una sensación de sed excesiva

Sensación y necesidad de orinar con más frecuencia de la usual

Un aumento considerable del apetito

Pérdida de peso inexplicable e involuntaria, es decir, sin intervención de factores externos

Sensación constante de fatiga

Problemas oculares, como visión borrosa

Heridas o llagas que pueden tardar en sanar más de lo usual

Infecciones frecuentes

Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello