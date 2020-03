Un Nuevo Día se une al día sin mujeres en México

Un Nuevo Día se unió al día sin mujeres en México

Ninguna de las mujeres del equipo participó en el show de este lunes

Seguidores atacaron la decisión del programa

El programa de variedades Un Nuevo Día decidió hoy unirse al día sin mujeres en México.

De esta forma, el show se realizó sin la presencia de ninguna de las mujeres del equipo, como forma de protesta en contra de los femicidios en ese país.

“¡Nos unimos a las mujeres de México y del mundo entero! Nos unimos al paro en contra de los feminicidios y por eso hoy tendremos un show ¡Sin mujeres!”, escribieron en la cuenta de Instagram.

Junto al mensaje iba la imagen de los conductores e invitados al programa utilizando una franela negra con un corazón azul en el que se podía leer “Mujeres”.

Muchos de los mensajes de los seguidores resultaron ser aplausos por esta iniciativa, pero también recibieron duras críticas.

“Bellos todos, muy bella iniciativa por que todos tenemos madres, hermanas e hijas”, “Todos estamos unidos con las mujeres de México”, “Excelente iniciativa buenísimos días reciban ustedes un abrazo Libertario”, “Muy lindo que hayan hecho este show así hoy, los felicito, arriba las mujeres”, escribieron aquellos que manifestaron su agrado.

“Si se mira la diferencia. Se extraña a las mujeres. Buen trabajo chicos.”, “La verdad que las niñas si hacen mucha falta , el programa no es lo mismo sin ellas”, lamentaron algunos por la ausencia de las damas.

Aunque a Xochitl Ramirez le gustó tanto la idea que escribió: “Esta buenísimo. Lo propongo una ves al mes”.

Incluso a algunas les emocionó que el programa fuese presentado solo por hombres y dijeron: “Tanto cuero y uno solo”, “Wao hoy sí que bueno que los hombres trabajen y nosotros los vemos y los disfrutamos muchachos”.

Sin embargo, también un grupo más crítico argumentó que se necesitaba hacer más para lograr un cambio.

“El problema es que como bien se dice, el respeto se inicia en casa. Allí es donde es muchas veces más abusada y llevan esa enseñanza a los que nacen y van creciendo. Entonces, aunque el propósito es bueno, no trabaja la raíz.”, dijo SusanaArt.

https://www.instagram.com/p/B9gr_TvnYsA/?utm_source=ig_web_copy_link

“apoyando destrozos ataque a las iglesias , legalización del aborto y como es que apoyan a las mujeres si no las defienden desde el vientre de la madre? No entiendo muchas dicen que son la voz de las que ya no tienen voz, pero y de las que no tienen voz de todas las niñas en el vientre de la madre ,esas si , no cuentan ? Porque si tanto apoyan porque también no la defiende , hipocresía total ,como de por medio hay mucho $$$$ dinero es mejor apoyar lo que les conviene , que vergüenza de mujeres piden respeto , y piden legalizar la muerte de sus propios hijos”, agregó Carmen Flores.

“Ridículos, pura hipocresía!! Porque hasta ahora ?? son décadas de vivir el feminicidio en México pura hipocresía y politiquería!! ustedes por eso ya no tienen audiencia!! Deberían ustedes como medio de comunicación hacer reportajes hace años de los temas que preocupan , si tanto les interesa el tema”, escribió Mary Medina.

Otra seguidora agregó que esta no es una situación que solo se viva en México: “Nada más no es México en España es una cosa terrible el maltrató a la mujer y la década de muertes y maltrató a la mujer, no se por por q todo se centra en México nunca sacan un tema sin meter a México, en esta nueva era hay q ampliar y expandir la información hacia otros pueblos y ciudades”.

Adamari envía mensaje a las mujeres de México y el mundo

“Nuestra @adamarilopez y la pequeña @alaia le mandan un mensaje a todas las mujeres, deseándoles que sigan unidas, fuertes y respetando, pero siempre respetando a los demás”, escribió el programa junto al video de la presentadora y su hija.