Agregó que aunque no logren parar la economía “al menos ya estamos poniendo nuevamente en los oídos de todo el mundo la necesidad de una reforma migratoria”. La idea comenzó a tomar vuelo el pasado 1 de febrero y creció después de que Espina, de 23 años, la lanzara en su cuenta de TikTok, en la que tiene 2.5 millones de seguidores.

Una convocatoria que se difundió en TikTok para “un día sin inmigrantes” en Estados Unidos, en la que se les pide no asistir a sus trabajos y no comprar nada el próximo lunes, ha ganado más adeptos para exigir una reforma migratoria, aseguró este jueves su creador, el influencer y activista Carlos Eduardo Espina, de acuerdo a información de la agencia EFE y al portal de noticias Vive USA .

Las esperanzas de los activistas siguen estando en el plan social de Biden bautizado “Build Back Better” (Reconstruir mejor), que incluye un proyecto para proteger a inmigrantes pero que no se logró aprobar el año pasado por la negativa del senador demócrata Joe Manchin.

Día sin inmigrantes TikTok: ¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE MANDÓ?

El mensaje que mandó decía de manera textual: “Un día sin migrantes, confirmado el próximo lunes 14 de febrero, no vamos a ir a trabajar, no vamos a ir a la escuela, no vamos a gastar nada. Los 14 de febrero es uno de los días con mayor actividad económica de todo el año”.

“Así que vamos a dar al gobierno y a todas las corporaciones donde más les duele, en el bolsillo, porque ya es hora de una reforma migratoria. Si ustedes apoyan ayuden a difundir este video y únanse al grupo de Facebook donde estamos organizando todo. Vamos mi gente que sí se puede”, terminó diciendo el joven en su cuenta @carlos-eduardo-espina