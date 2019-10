Día Nacional del novio, ¿te olvidaste? Ideas para un regalo sorpresa

Página

1 de 3

Octubre 3: Día Nacional del Novio, una festividad poco conocida

¿Por qué se celebra el día de novio y qué se pretende lograr en este día?

5 ideas de regalos que puedes hacerle a tu novio en esta fecha

Si te encuentras en una relación de pareja, quizá debas saber que el 3 de octubre se celebra el Día Nacional del Novio, una fecha que no es comúnmente celebrada pero que aspira a reconocer el valor que tienen los hombres comprometidos en una relación amorosa.

El Día Nacional del Novio es una fecha que si bien no está reconocida en el calendario oficial, sirve como complemento a la celebración por el Día Nacional de la Novia, que se festeja de manera oficial el 1 de agosto.

El propósito principal es crear conciencia acerca del valor que tienen los hombres que se encuentran en una relación de pareja y aunque históricamente no hay registro acerca del origen de este día, el 3 de octubre es un buen pretexto para celebrar a tu novio y hacerle un pequeño regalo que le recuerde cuán especial es para ti.

¡Aquí te presentamos algunas ideas que te pueden ser útiles en este día!

Beats Solo3 Wireless On-Ear Headphones – Matte Black

Disponible en: Amazon

Precio: desde 149.96 dólares

Esta opción es ideal si a tu novio le gusta la música y realiza actividades al aire libre o que requieren aislar el ruido externo por un tiempo prolongado. Cuenta con 40 horas de batería, por lo que podrá usarlos tanto tiempo como desee sin ver interrumpidas sus actividades, además, bastan 5 minutos de carga para poder usarlos por ¡tres horas!

J JACKCUBE DESIGN Valet Tray,Nightstand Desk or Dresser Organizer, Catch-All for Keys, Phone, Wallet, Coin, Jewelry, and More

Disponible en: Amazon

Precio: 18.90 dólares

Se trata de una opción económica y útil para cualquier persona, pero seguramente tu novio te agradecerá este detalle, ya que le permitirá organizar sus artículos personales de manera que no tenga el temor a perderlos o dejarlos tirados por toda la casa. En él puede guardar su teléfono, lentes, llaves, reloj y las monedas sueltas que no tenga dónde guardar al final del día, así que no dudes en darle este pequeño pero considerado detalle en el Día Nacional del Novio, aunque en realidad es un regalo perfecto ¡para cualquier ocasión!.

Beard Wash & Beard Conditioner Set w/Argan & Jojoba Oils – Softens & Strengthens

Disponible en: Amazon

Precio: 15.97 dólares

El cuidado personal es muy especial para algunos los hombres, en particular para aquellos que desean lograr un look perfecto tanto para su cabellera como para su barba, y este artículo le ayudará no solo a mantener el brillo de ésta, sino que poco a poco irá notando una diferencia en su apariencia. Tal vez no te lo diga, pero es muy probable que este regalo haga muy feliz a tu novio, pues le dedicará tiempo y cuidados a una parte importante de su aspecto.

YnM Weighted Blanket

Disponible en: Amazon

Precio: Desde 64.90 dólares

Este tipo de mantas son perfectas para regalar, ya que vienen en todos los tamaños y colores, por lo que lo único que tienes que hacer es elegir el color preferido de tu novio y el tamaño que consideras ideal para él de acuerdo a su estatura o necesidades.

Además, una de sus funciones principales es proporcionar un descanso completo para las personas que las usan, ya que generan la sensación de sentirse abrazados y, así, poder alcanzar un estado de tranquilidad que muchas veces es difícil alcanzar para algunas personas. Una de las garantías de esta manta es que, de presentar algún desperfecto de fábrica en los tres años posteriores a su compra, la reparación corre a cargo de la fábrica.