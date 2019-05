Día Mundial sin Tabaco: 4 datos que te sorprenderán

View this post on Instagram

👩🏻‍🏫 ¿Sabía qué las personas que dejan de fumar y se mantienen libres de humo sienten menos estrés que las que siguen fumando? 😳 ¿Cree que dejar de fumar puede traerle otros beneficios? 💪🏻 Como parte de nuestro especial de tabaco hoy le traemos 🚨🚨 8 cosas que pasan en el cuerpo al dejar de fumar 🚬 🚨🚨 Etiquete a su amigo que necesita dejar de fumar 🧟‍♀🧟‍♂ . 1⃣ A los 20 minutos disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión arterial ❣ 2⃣ Dentro de las 12 horas siguientes, el nivel de monóxido de carbono en sangre disminuye hasta valores normales 💨 3⃣ Después de 2-12 semanas mejora la circulación sanguínea y aumenta la función pulmonar 🍃 4⃣ En 1-9 meses disminuye la tos y la dificultad para respirar🐽 5⃣ En 1 año, el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% inferior al de un fumador 💚 6⃣ Entre 5 y 15 años después de dejar de fumar, el riesgo de accidente cerebrovascular corresponde al de un no fumador 🧠 7⃣ En 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta ser el 50% del de un fumador, y disminuye también el riesgo de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de vejiga y de páncreas 👅 8⃣ En 15 años, el riesgo de cardiopatía coronaria es el de un no fumador 💛 . 🔥 Más de 2K seguidores de @deliberarspa se unen al reto de pasar un día sin fumar 💪🏻 Siga nuestra historias y prepárese para este viernes 31 de mayo📆 Día Mundial Sin Tabaco 🚬 . . . #diamundialsintabaco #oms #tabaco #cigarrillo #fumar #fumadores #vapeo #stopsmoking #quitsmoking #harmreduction #reduccionderiesgosydaños