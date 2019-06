Día Mundial de las Redes Sociales: ¿Podrías vivir sin ellas?

¿Cuáles son las redes sociales más populares?

Actualmente existen en el mundo 2,700 millones de usuarios de redes sociales, según el estudio Digital in 2017 de We Are Social y Hootsuite. Esta investigación también arrojó que las redes más usadas son:

Lanzada el 4 de febrero de 2004 en Cambridge, Massachusetts. Cuenta con alrededor de 141 millones usuarios en Latinoamérica y es la red social más popular del mundo. Se utiliza para conectar con amigos o familiares, pero también para generar grupos de intereses similares, para crear páginas de negocios, entre muchas otras cosas.

Es una red social que se centra principalmente en el uso de fotos y vídeos. Fue lanzada el 6 de octubre de 2010 en San Francisco, California. En 2012, Facebook la compró por 1,000 millones de dólares. Actualmente, permite publicar fotos, vídeos, historias, boomerangs y grabaciones en vivo. La app tiene 60 millones de usuarios en Latinoamérica.