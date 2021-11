El Día Internacional del Hombre sirve para diferentes propósitos, siendo uno de ellos la eliminación de prejuicios que afectan la calidad de vida de los hombres, siendo uno de ellos su salud. Si bien estos prejuicios no se eliminarán de la noche a la mañana, hablar de temas poco tratados o que suelen permanecer en silencio ayudará a que cada día más hombres busquen la ayuda que necesitan para mejorar su calidad de vida.

Estos temas tienen que ver con el cuidado de la salud física y mental, pero también con el hecho de resaltar las contribuciones que los hombres han realizado en sus comunidades para promover valores como la paz, la equidad , el entendimiento y la no violencia.

Es un mito que los hombres no sufren de desigualdad; sin embargo, debido a prejuicios o, en ocasiones, temor, algunos hombres deciden mantener en silencio las circunstancias adversas que afectan su calidad de vida. En el Día Internacional del Hombre, se pretenden crear y promover estrategias para que los hombres de todas las edades puedan externar cuáles son los temas urgentes que desean tratar tanto en el ámbito de salud, como en el profesional y personal.

De acuerdo con las estadísticas, el día de la mujer ha cobrado una mayor relevancia en las últimas décadas, lo que ha relegado en ocasiones las celebraciones dedicadas a conmemorar los logros de los hombres en ciertos ámbitos. En el Día Internacional del Hombre, se pretende también dar a conocer aquellos logros realizados por los hombres y que no han tenido una proyección tan amplia a pesar de su relevancia.

Se recauda dinero para causas benéficas

El Día Internacional del Hombre es una conmemoración de los esfuerzos que los hombres han realizado dentro de sus comunidades, así como del impacto positivo que dichas acciones han tenido; no obstante, no todos los hombres tienen la oportunidad de acceder a empleos o viviendas dignas para explotar al máximo su potencial en la vida. En este sentido, las recaudaciones en pro de causas benéficas permitirán que los hombres en condición de calle accedan a servicios cuyo costo no pueden cubrir y que podrían beneficiar en su salud mental y física.

Se plantean objetivos a corto y largo plazo en beneficio de los hombres

Las autoridades encargadas de promover la salud y bienestar de los hombres aprovechan el Día Internacional del Hombre para reunirse con expertos en temas puntuales, que darán consejos y pautas a seguir en la búsqueda de un mejor entorno para toda la comunidad. En este Día Internacional del Hombre, recuerda que es importante hablar de temas que no suelen ser tocados para derribar poco a poco los prejuicios que separan a los hombres de un desarrollo integral y óptimo en todas las etapas de sus vidas.