Cada 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso. A pesar de que es una celebración no oficial, se ha extendido por todo el mundo. Para las personas resulta la excusa perfecta para correr hasta quienes aman y simplemente demostrarles su cariño con un beso.

No se tiene claro cómo se estableció esta festividad, lo que sí se conoce es que no se trata solo de besos románticos. El beso es una forma de demostrar cariño y termina demostrando intimidad con otra persona; pero no se trata solo de parejas, un dulce beso en la mejilla de una madre o de un hijo o, por ejemplo, el elegante beso en la mano que un caballero le da a una dama cuando al está cortejando.

El beso y sus expresiones artísticas