Día Internacional del beso: Estos son los ‘mejores’ besos entre políticos

No les importó la opinión pública en ese momento, y éstos políticos mostraron su amor en público. La política y el amor no suelen ir de la mano, pues los políticos están catalogados como personas firmes que deben de cuidar su imagen hasta de hacer cosas que no den de que hablar, aunque no tengan nada de malo. En esa ocasión, te presentamos los mejores.

Día Internacional del beso: Intentaron besar a AMLO

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en mayo de 2012 fue candidato presidencial de la coalición de Izquierdas, tuvo una reunión con el ‘Movimiento por la Paz Con Justicia y Dignidad’, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, encabezado por Javier Sicilia.

Según Expansión, Javier Sicilia, es quien ha besado a más políticos en los últimos años, en aquel momento, él intentó besar a quien es el presidente de México actualmente, AMLO, y éste no se dejó y se quitó. Tras los rumores de que sí se habían besado, Andres Manuel dijo en una entrevista: ““Yo desde entonces lo sentí falso (a Sicilia). Él me quiso besar y le dije que no. A mí no me besó”.