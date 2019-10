Página

16 de octubre: Día Nacional del Jefe (National Boss’s Day)

¿Qué es lo que se conmemora realmente en este día y cómo podemos celebrarlo?

Ideas para celebrar a los jefes de nuestras oficinas o supervisores que se destacan por su profesionalismo y buen trato

Quizá no todos lo saben, pero cada 16 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Jefe (National Boss’s Day), una celebración que, si bien tiene un origen noble, no se ha escapado de las críticas de aquellos que opinan que es una conmemoración que no debería realizarse.

Por años, este día ha sido dedicado a festejar a los jefes o superiores que han sabido llevar sus tareas otorgando un trato profesional, amable y justo para con los empleados a su cargo.

Si tú eres jefe y no sabes a quién agradecerle la creación de esta celebración, quizá debas dirigir la mirada hacia Patricia Bays Haroski, pues fue ella quien decidió registrar el 16 de octubre como el Día Nacional del Jefe ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 1958.

Pero, ¿qué fue lo que llevó a Bays Haroski a elegir esta fecha? Pues bien, resulta que el padre de Patricia ¡era su jefe! y no solo eso, el 16 de octubre celebraba su cumpleaños, por lo que a la mujer se le hizo sensato elegir este día para celebrar ante la sociedad las características que habían llevado a su padre a convertirse en un excelente jefe.

Patricia era empleada de la compañía de seguros State Farm, en Deerfield, Illinois, la cual era comandada por su padre.

El motivo principal era enaltecer y resaltar la labor de los jefes en todo el territorio de Estados Unidos, destacando las habilidades, competencias y características que debía tener todo aquel que fungiera como jefe, independientemente del área en la que se desempeñara.

Haroski creía que la mayoría de las personas desconocía la gran labor que realizaban los jefes de las empresas, y pretendía, con esta conmemoración, lograr que tanto los empleados como los clientes pudieran apreciar de manera más cercana todas las tareas que eran asignadas a los que se encontraban en lo más alto del organigrama empresarial.

Sin embargo, aunque fue en 1958 cuando se dio el registro oficial de esta fecha ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no fue sino hasta 1962 que el gobernador de Illinois en ese entonces, Otto Kerner, proclamó oficialmente el 16 de octubre como el Día Nacional del Jefe.

Actualmente, este día no se escapa de la polémica, pues algunas personas consideran que esta conmemoración únicamente perpetúa el estereotipo de la superioridad y autoridad de un jefe, y provoca también que aquellos que no han logrado ascender de puesto sientan una especie de resentimiento ante la fecha.

Pero todo aquel que desee festejar el 16 de octubre, cuenta con opciones para consentir a su jefe en este día ¡aquí te presentamos algunas!