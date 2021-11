¿Conoces de qué se trata el día de los solteros? Esta celebración tiene su origen en China, y se conmemora de manera anual cada 11 de noviembre. Su objetivo principal es celebrar a todas las personas que no se encuentran en una relación amorosa.

En esta ocasión, te presentamos algunos datos que quizá no sabías acerca de esta fecha y los motivos por los que ha ganado una gran relevancia a nivel mundial, ¡no creerás todo lo que hay detrás del día de los solteros!

¿Cuándo se celebra?

El día de los solteros tiene su origen en China; si bien el 11 de noviembre no se trata de una celebración oficial, sí es una fecha que cada día obtiene más popularidad entre la población general. Se encuentra en el rubro de las celebraciones comerciales, lo cual explicaría por qué las tiendas más importantes de China y el mundo cada día se esfuerzan más por atraer el interés del público.

¿Por qué el día de los solteros se celebra el 11 de noviembre?

El día de los solteros se celebra el 11 de noviembre por un motivo muy particular; resulta que la manera en la que se escribe la fecha “11/11” representa a dos personas en solitarios que no se encuentran unidas entre sí. En China, además, la representación gráfica del número 1 también tiene relación con el argot chino que hace referencia a los hombres que no contribuyen con añadir una ‘rama’ más al árbol genealógico de la familia.

¿Cómo se celebra este día?

En China, el día de los solteros es un día muy especial para realizar compras y adquirir bienes materiales a precios con gran descuento, pero también para conocer a más personas solteras. Esto se da por medio de eventos especiales en los que se le invita a la población soltera a visitar amigos, participar en citas a ciegas y generar interés por encontrar una pareja sentimental.