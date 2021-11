El 11.11 es un buen día para solicitar un día de descanso en tu centro laboral; si eres tu propio jefe, entonces será el pretexto perfecto para dejar por unas horas tus ocupaciones y dedicarte a ti mismo. Muchas veces, las personas miden su valor por la productividad que logran alcanzar en sus jornadas laborales, pero esto no tiene por qué ser así: ¿Por qué no pasar un día en casa descansando y recargando energías para emprender nuevos planes en el futuro?

Visita un museo

¿Te gusta la historia, el arte o la naturaleza? Entonces quizá quieras salir de casa y dirigirte hacia el museo; seguramente hay alguno que aún no has visitado, ¡este es el día para hacerlo! Dependiendo del lugar y horario que elijas, podrías encontrar precios especiales para no sobrepasar tu presupuesto. Los museos son el lugar indicado para aprender acerca de los temas más diversos que puedas imaginarte, ¡inténtalo, no te arrepentirás!

Reúnete con tus amigos solteros

El 11.11 es un día que resalta la importancia y la valía de las personas que no se encuentran actualmente en una relación amorosa, ya sea por decisión propia o por circunstancias de la vida. Organiza una cena en casa, una salida a un restaurante, una caminata en un parque o cualquier actividad en la que puedas reunirte con tus amigos solteros para platicar y compartir momentos divertidos.