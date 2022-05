Día de la Madre 2022: mensajes y frases para mandar por WhatsApp

Lo cierto es que NO HAY AMOR COMO EL DE MAMÁ, así que no importa la fecha, lo importante es aprovechar este día para agradecerle a mamá todo lo que hace por nosotros. Te dejamos un lista de frases increíbles para que consigas aquella que se ajusta más a mamá.

TOME NOTA: El Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo no solo en Estados Unidos, sino en varios países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En cambio, se celebra el 10 de mayo en México, Guatemala y El Salvador, recordó Gestión .

No todos los países del mundo celebran el Día de la Madre el mismo día. En Estados Unidos , por ejemplo, se celebra el segundo domingo de mayo, que este año cae este 8 de mayo; mientras que en México se celebra un par de días después, este martes 10 de mayo.

¡UN DÍA ESPECIAL! El Día de la Madre 2022 no puede pasar desapercibido, así que aquí le dejamos algunos mensajes y frases para mandar por WhatsApp a todas esas mujeres especiales a quienes tenemos el gusto de celebrar por su entrega, dedicación y amor incondicional.

Mensajes del Día de la Madre

“Las madres son como el pegamento. Incluso cuando no puedes verlos, todavía mantienen unida a la familia”, Susan Gale. “Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre”, Honoré de Balzac. “El amor de la madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido”, Erich Fromm.

“Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre”, Edwin Chapin. “¿No lo saben los poetas mejor que otros? Dios no puede estar siempre en todas partes: y, por eso, inventó a las madres”, Sir Edwin Arnold. “El amor de madre es el combustible que permite a un ser humano normal hacer lo imposible”, Marion C. Garretty.