Dicho programa podría “marcar” a los inmigrantes hispanos que se han naturalizado para que el DHS revoque su ciudadanía utilizando criterios “secretos”, según relata el Diario NY citando una investigación de la revista digital The Intercept.

Tanto activistas como defensores de los inmigrantes han ‘saltado’ para asegurar que los ‘oscuros’ propósitos de este programa es buscar pretextos para quitarle la ciudadanía a hispanos, ya que los criterios ‘secretos’ que señala el reporte no permiten saber que buscan las autoridades.

Esta iniciativa, que lleva por nombre Programa Piloto de Manejo de Casos (CMPP) de Alternativas a la Detención (ATD), “brindará manejo voluntario de casos y otros servicios para garantizar que los no ciudadanos en procesos de deportación tengan acceso a información legal y otros servicios críticos”.

Katherine Culliton González, miembro de DHS y directora del nuevo programa, dijo: “Estamos muy contentos de asociarnos con organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales en este programa piloto para mejorar los servicios para los no ciudadanos en los procedimientos de inmigración”.

“Aliento a las organizaciones que trabajan con personas que no son ciudadanos a que se postulen para participar en la Junta Nacional del Programa Piloto de Administración de Casos y nos ayuden a que este programa piloto sea un éxito”, invitó Culliton González.

Con esto hacen referencia a las medidas para evitar la propagación del Covid-19 en Estados Unidos. De hecho, indican en su comunicado que “las personas que participan en este programa son aquellas que no pueden ser expulsadas o están exceptuadas del Título 42”.

¿Quiénes podrán tramitar de nuevo sus papeles?

La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de USCIS adoptada bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) que apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica.

De acuerdo con la medida impuesta por el Gobierno de Trump, USCIS rechazó las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas preguntas, incluso cuando estas no correspondían al caso; por ejemplo cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre. Para conocer más de clic aquí.