DHS pide ‘facilitar’ el camino a la ciudadanía para inmigrantes

El plan del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por el latino Alejandro Mayorkas y al que tuvo acceso The Associated Press contempla cambios significativos como el permitir videos en lugar de las entrevista en persona con los agentes migratorios.

El documento de 14 páginas, al que tuvo acceso The Associated Press, fue enviado a la Casa Blanca para su aprobación el pasado 21 de abril. Las nuevas medidas beneficiarían a los inmigrantes que realicen trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo con The Associated Press, el plan también promueve la presentación de algunos trámites en línea, para reducir los tiempos de procesamiento de la solicitudes de los inmigrantes indocumentados. Además, dichas medidas podrían ser aplicadas sin la aprobación del congreso.

Buscan cambios para beneficiar a indocumentados

The Associated Press señala que, en caso de que un inmigrante se registre por ‘error’ para votar en las elecciones de los Estados Unidos, el nuevo plan contempla, que no sea castigado. Con las políticas actuales este acto podría resultar en una deportación.

La agencia federal busca “fomentar la participación plena en nuestra vida cívica y democracia” de acuerdo con el documento reseñado. Sin embargo, el plan no maneja información sobre como empleará el DHS los recursos para facilitar la ciudadanía.