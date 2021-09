The Washington Post, mencionó este jueves que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, emitió nuevas pautas de arresto y deportación a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esto es un cambio relevante en el proceso de deportaciones y arrestos, debido a las quejas que han acontecido por las fotografías de los agentes de migración azotando a los indocumentados.

“Hoy, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció nuevas Pautas para el cumplimiento de la ley de inmigración civil para enfocar mejor los recursos del Departamento en la detención y expulsión de no ciudadanos, que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. y promover los intereses de la justicia asegurando una evaluación caso por caso de si una persona representa una amenaza.”, se lee en el comunicado. Archivado como: DHS emite nueva pauta

Alejandro Mayorkas, anunció que en esta nueva guía se requerirá una evaluación del individuo y se tomará a su favor los hechos y las circunstancias que lo trajeron al país. Esta iniciativa es completamente nueva e inesperada, ya que en el pasado no se había informado sobre una nueva pauta que generará un gran cambio.

“Al ejercer esta discreción, nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido al bienestar de nuestro país, incluidos aquellos que han estado en la primera línea de la batalla contra COVID, lideran las congregaciones de fe y enseñar a nuestros hijos. Mientras nos esforzamos por brindarles un camino hacia el estatus, no trabajaremos en conflicto gastando recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecer a nuestra Nación”, mencionó Mayorkas. Archivado como: DHS emite nueva pauta

“Las prioridades de ejecución para la detención y expulsión siguen centradas en los no ciudadanos que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.”, señaló el documento de prensa que se emitió para contribuir e informar, a los ciudadanos y a las personas indocumentadas.

La principal prioridad que da a entender el Secretario Mayorkas, es que si un indocumentado se considera un peligro para la nación, debe ser expulsado, pero si no lo es, podrá obtener una justa evaluación.

“Un inmigrante sin documentos no debería ser ‘el único criterio’ para deportarlo”

Mayorkas, quiso mandar un rotundo mensaje a los habitantes del país, sean ciudadanos o no ciudadanos. En esta parte del comunicado, él mencionó que su propósito principal es que se mantenga el respeto y sobre todo, que un individuo que sea ‘indocumentado’ no tenga que ser arrestado y deportado, por ese hecho.

“También se reconoce que la mayoría de los más de 11 millones de no ciudadanos indocumentados o que no son ciudadanos de los Estados Unidos han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades en todo el país durante años. El hecho de que un individuo sea un indocumentado no será por sí solo la base de una acción de ejecución en su contra. El personal del Departamento debe usar su discreción y enfocar los recursos de ejecución del Departamento de una manera más específica. “, señaló el Secretario de Seguridad Nacional.