“Esta Administración está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario. El MPP no ayuda a lograr este objetivo”, dijo el secretario Mayorkas y se transmitió su mensaje a través del comunicado que publicaron hace un par de horas. Archivado como: DHS elimina Quédate México

DHS elimina Quédate México: Uno de los programas más polémicos de Trump

Cuando Biden asumió el poder, una de sus principales promesas fue la eliminación de dicho programa el cual causó indignación a cientos de personas que se encontraban haciendo su papeleo para obtener su asilo en el país. Por ello, meses atrás sorprendió la decisión de un juez quien pidió volver al MPP.

“El MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular. El MPP no solo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios fundamentales y fundamentales en el sistema de inmigración, sino que no brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, comunicó Mayorkas. Archivado como: DHS elimina Quédate México