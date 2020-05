Revelan informe del DHS coronavirus. Los funcionarios estadounidenses creen que China ocultó el alcance del brote de coronavirus, y cuán contagiosa es la enfermedad, para abastecerse de los suministros médicos necesarios para responder a la pandemia, según muestran los documentos de inteligencia.

Los líderes chinos “ocultaron intencionalmente la gravedad” de la pandemia al mundo a principios de enero, según un informe de inteligencia de cuatro páginas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con fecha del primero de mayo y obtenido por The Associated Press.

La revelación se produce cuando la administración Trump intensificó sus críticas a China y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el domingo que ese país fue responsable de la propagación de la enfermedad y debe ser considerado responsable.

La retórica más aguda coincide con los críticos de la administración que dicen que la respuesta del gobierno al virus fue lenta e inadecuada.

Los opositores políticos del presidente Donald Trump lo acusaron de arremeter contra China, un enemigo geopolítico, pero socio comercial crítico de Estados Unidos, en un intento de desviar las críticas en su país.

No clasificado pero marcado como “solo para uso oficial”, el análisis indica que, mientras minimizaba la gravedad del coronavirus, China aumentó las importaciones y disminuyó las exportaciones de suministros médicos.

BREAKING: A new U.S. intelligence analysis obtained by the AP says Chinese leaders “intentionally concealed the severity” of the coronavirus pandemic in order to stock up on critical medical supplies needed to fight it. https://t.co/pyvIhBT3pE

— The Associated Press (@AP) May 3, 2020