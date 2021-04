¿Debo devolver el tercer cheque que el IRS envió a un familiar fallecido?

No es la primera vez que ocurre. En abril de 2020, cuando se estaba distribuyendo la primera ronda de cheques, el IRS emitió por error cerca de 1.1 millones de pagos a personas que ya habían fallecido, recordó el Diario de NY .

Están pidiendo devolver el cheque a algunas personas

Quizás sea una mala noticia, pero, de acuerdo al diario The Sun, existen algunas razones por las que las personas deben regresar el cheque. El IRS le está diciendo a un grupo de personas que lo devuelva, o porque no eran elegibles para obtener el dinero en primer lugar, o porque sencillamente no pueden cobrarlo.

Las personas que no son ciudadanos estadounidenses —”extranjeros no residentes”— no son elegibles para un tercer cheque de $1,400 dólares. Sin embargo, una persona que califica como “extranjero residente” en 2021, alguien que cumple con la prueba de la ‘green card’ o tarjeta verde, sí es elegible para un tercer pago si tiene un número de Seguro Social válido, explicó Kiplinger el lunes.