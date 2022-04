El anuncio del tumor maligno de la mamá de Christian Nodal cimbró a su familia

Los fanáticos del cantante le desean lo mejor a la señora Cristy

¿Cómo está enfrentando Christian Nodal su duelo por Belinda y ahora la noticia de su mamá? La mamá de Christian Nodal, enfrenta serios problemas. Los últimos meses han sido duros para el intérprete de ‘Adiós Amor’, pues tras librar una batalla y quedar libre de los problemas con su disquera anterior, logró contrato nuevo con otra para liberar más música y seguir con su carrera en ascenso, pero luego vino la noticia de su rompimiento con Belinda y por si fuera poco ahora, su mamá Cristy está lidiando con un tumor maligno. Acorde a reportes de la revista ‘People en español‘, se sabe que la señora Cristy Nodal, siempre ha estado al lado de Christian en su carrera y esta vez se vio interrumpido su apoyo a su hijo por un problema de salud, pues le detectaron un tumor maligno y ella misma aclaró cómo está su salud, pues no es la primera vez que el sucede. Le diagnosticaron cáncer por segunda ocasión a mamá de Christian Nodal Y es que como bien aseguró, la señora Cristy Nodal ha estado luchando por años con el diagnóstico de cáncer, pues no es la primera vez que le sucede y ahora, una fuente cercana a la familia de Christian Nodal, contó cómo el cantante está lidiando últimamente con las cosas que le suceden. Aunque él fue quien rompió su compromiso con Belinda, sí le ha afectado bastante el término de su relación y ha conseguido salir adelante pese a las críticas y señalamientos, pues hace poco lo vieron con una rubia quienes aseguraban era su ex, y después se supo que no, por lo que está buscando sanar su corazón hasta que le cayó la bomba de su mamá.

Christian Nodal devastado por noticia de su mamá Justo cuando Christian Nodal estaba luchando por pasar el mal trago de su rompimiento con Belinda tras un año de relación, se supo que su mamá Cristy tuvo que ser hospitalizada cuanto antes debido a un tumor maligno que le fue detectado y ahora, el cantante se encuentra muy preocupado por ella pero a su lado. Según lo reporta ‘People en Español’, una fuente cercana a la familia dijo cómo está el cantante tras la noticia de su mamá sobre el cáncer que la aqueja por segunda vez: “Chris no se separa de su madre. Toda la familia está unida”, comentó y dejó en claro que para él en este momento la señora Cristy es su prioridad.

La mamá de Christian Nodal cuenta que ya le habían detectado cáncer hace unos años Y es que, en un reciente video de la señora Cristy Nodal, ella contó desde el hospital, lo que sucedió con su salud en 2018, cuando por primera vez le detectaron un tumor: “En 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien”, manifestó la mamá de Christian. Peor su lucha fue exitosa en ese momento, por lo que ahora enfrenta un nuevo desafío: “Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias esto fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió. Ahora en este mes de Febrero 2022 Empecé a no tolerar la comida”, dijo. La mamá del cantante ¿está aterrada de lo que pueda pasarle? “Como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías a esto yo no le llamo suerte a esto yo lo llamo: Un milagro de vida”, comentó la señora Cristy Nodal tras asegurar que en los estudios que le realizaron en marzo, le detectaron un tumor en el colon, que ya se está tratando. Y mientras su mamá lucha por recuperarse, Christian Nodal recibe apoyo por parte de sus fans, pero otras personas no le mandaron tan buenos comentarios tras la ruptura del compromiso con su ex Belinda, quien hasta tuvo que alejarse de México para no pasar el mal trago en el país azteca mientras sana su corazón.

Los comentarios que recibió Christian Nodal ante enfermedad de su mamá En el Instagram de ‘People en Español’, se pueden leer varios mensajes de gente que sí simpatiza con el cantante y más ante lo duro que atraviesa su mamá, mientras que otros no perdonan: “Wow, yo se lo que se siente que tu madre tenga cáncer”, “Dios santo, ¿y también van a ECHARLE la culpa a Belinda?”, “Yo se lo que es tener una madre joven con cáncer. Que Dios la proteja y Bendiga mucha fuerza”. “Justo cuando podrían encarcelarlos por el fraude”, “Pero como si hace un mes andaba chequeando las páginas de chisme y bloqueando todo aquel que opine sobre ella o su hijo, con que ánimos agarraba el cel si estaba débil”, “Christian está en Los Ángeles muy contento, ¿que no ven sus historias?”, “Ella ya confirmó que el tumor desapareció”, “Ahora entiendo por qué este chico se veía mal, a veces juzgamos sin saber nada”, se puede leer.

¿Un milagro ocurre? Tras saberse la noticia de la mamá de Christian Nodal, la señora ganó un mensaje en Instagram en donde cuenta el milagro que recibió: “¡Gracias a Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón”, comenzó diciendo la señora Cristy. Y continuó: “¡Los milagros existen! Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, a mi familia y a mis padres que no me sueltan de su mano. Este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso”, al comentar que ya al parecer, el tumor que la aqueja desapareció.

Es intervenida de emergencia A raíz de la detección del tumor maligno, la mamá de Christian Nodal se alarmó pero tuvo que ser intervenida de emergencia por lo que en un video desde el hospital, contó un poco a los seguidores de su hijo cómo se encuentra y agradeció todo el apoyo que le han mandado con oraciones y mensajes: "Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías. A esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo ¡un milagro de vida!", finalizó.