Usuarios señalaban a Adamari López triste en su cumpleaños

Ahora lo hacen con Toni Costa quien ‘reapareció’ y dejó unas fotografías y mensaje

¿Adamari López y Toni Costa en separación? Los rumores de separación entre Adamari López y Toni Costa siguen fuertes y es que ninguno de los dos famosos se manifiesta al respecto encarando las especulaciones que ya se extienden por varias semanas en donde la gente se alarma por no verlos juntos y encima, ni siquiera reaccionan a sus publicaciones. Cuando Adamari López pasó aparentemente sola con su hija Alaïa su cumpleaños número 50, la gente se dio cuenta que el semblante de la boricua era triste en los videos que compartió en ese día tan especial mediante su cuenta oficial de YouTube en los que contaba cómo iba su celebración. Toni Costa ‘reaparece’ Los seguidores de la boricua y de Toni Costa se preguntaban por qué no interactuaban en redes sociales cuando todo publicitaban y peor, el bailarín no era visto por ningún lado últimamente en fechas tan especiales para Adamari López como el día de las madres y su cumpleaños. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Toni Costa ‘reaparece’ para dejar un mensaje con una serie de fotografías en las que para no variar, los comentarios de la gente fueron encaminados a la supuesta crisis de la pareja que sin duda se encontraría en una separación; hubo quienes aseguraron que la cara de la pareja de Adamari López, se veía triste.

¿Adamari López en separación con Toni Costa? Ya no hay vuelta atrás, y mientras la pareja no confirme si se están separando o no, las personas insistirán en sus publicaciones de redes sociales hasta que los vean juntos de nuevo, sin embargo en un reciente video de Toni Costa se da cuenta de cómo va a Veil a esquiar pero la única que aparece en el video es su pequeña Alaïa. Aunque muchos aseguraron que la que viajó inicialmente a ese lugar en el mes de abril, cuando se grabó el video, fue Adamari López junto con su hija y que posteriormente Toni Costa se reunió con ellas, lo cierto es que el bailarín español decidió compartir el video pero editando las partes en las que saldría la conductora de ‘Hoy Día’.

Está trabajando pero ¿se ve triste? En medio de las especulaciones, Toni Costa utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que ‘levanta sospechas’ y decía lo siguiente: “Agradecido del trabajo que tengo, de llevar salud, alegría y baile de la mano de @zumba a las personas que deciden invertir su tiempo y dinero en venir a mis clases, estaré siempre agradecido, gracias por el cariño y apoyo, GRACIAS!”, describió. En la primera fotografía se logra ver la cara de Toni Costa muy serio y mirando aparentemente a sus fanáticas con las que baila Zumba, pero la gente captó en su semblante algo de tristeza, atribuyendo a la supuesta separación con Adamari López, de la que no hay nada oficial ni confirmado.

¿Se enfoca en su trabajo en medio de rumores de separación con Adamari López? En la siguiente imagen, Toni Costa levanta sus brazos en un paso de baile mientras sus alumnas y fanáticas están detrás observándolo muy emocionadas, pero algo indica que el bailarín parecía ausente, pues sus ojos están decaídos y la actitud sonriente que habitualmente tiene, no se muestra en las fotos. A eso, la gente no perdonó y opinó: “Toni tienes la mirada triste. Dios te siga bendiciendo. Ánimo, eres un gran ser”, “Hace falta los vídeos con Ada haciendo las rutinas juntos, eres un excelente ser humano”, “Se ve muy triste”, “Nunca dejes que cambien tu esencia.se tu .y el que no le guste que siga su camino”, pero otros empezaron a especular.

“¿Es verdad que están en separación?”, cuestionan a Toni Costa Aunque su mensaje estaba dirigido a agradecer por su trabajo, la pareja de Toni Costa recibió en los comentarios, varias opiniones de gente mortificada por supuesta separación con Adamari López: “Es verdad que ellos están separados? no lo puedo creer”, “No creo que tengan problema, ellos siempre se ven muy enamorados, que Dios los bendiga siempre por la felicidad de ustedes y su princesa”. “Si, se mira triste los ojos pero también cansado”, “Algo está sucediendo, él tiene una mirada triste, felicitó a Adamari en su cumple y ella no le contestó. Él no fue a su cumple y ya no salen juntos. Dios permita que no sea nada grave, que puedan seguir siendo esa pareja tan hermosa y padres únicos…. se merecen lo mejor los 2…”, “Esperamos muchos que estén bien con Adamaris Lopez porque estamos viendo muchas indiferencias departe de ella hacia ti”, comentó la gente.

¿Indiferencias de parte de Adamari López a su pareja? Adamari López recibió una felicitación de Toni Costa el Día de las Madres pero no reaccionó a las palabras escritas en su Instagram por el bailarín español, aunque eran más dirigidas a Alaïa: “Alaïa hija mía, algún día sabrás qué es el amor de madre, sentirás la manera de mirar de una madre, serás una gran madre….ya que tu eres especial y afortunada porque tienes el mejor ejemplo de madre del mundo. FELIZ DIA DE LA MADRE!!!!”. Cabe mencionar que Toni Costa tampoco reaccionó antes de eso a la celebración de que su pareja estuviera elegida como parte de las 50 mujeres más bellas de la revista ‘People en español’… ¿Algo pasa? Otra muestra de ‘indiferencia’ de Adamari López fue en su cumpleaños, pues aunque su pareja le dedicó un emotivo video, tampoco comentó y mucho menos dio un ‘me gusta’.

¿La pareja está considerando una separación? Lo que alarma es que ninguno de los dos responde a lo que sucede, pero es evidente que las cosas entre ambos no están de la mejor manera desde que en fechas especiales no comparten sus reacciones cuando en semanas atrás los dos interactuaban bastante para beneplácito de la gente. Una persona se animó a opinar en los comentarios sobre que el sobrepeso de Adamari López fue uno de los causantes para la supuesta ‘separación’: “No sé por qué pienso que esto del sobrepeso de Adamari les pasó la cuenta. Para Adamari esto siempre a sido un tema y nunca la a dejado vivir tranquila, creo que se operó y me imagino el miedo de que pudiese pasarle algo con su salud. Gracias a Dios esta bien, pero hay que ayudarla a entender que existen cosas más importantes que eso. Lamentablemente la televisión es muy superficial y existen personas muy mal intencionadas que siempre le molesta la felicidad de otros. Si ya no están juntos ustedes saben pero se les extraña y Alaia esta en la edad que mas necesita estabilidad, así que si tienen que tomar una decisión háganlo con madures. Se les quiere”.

¿No llegaron ni a la boda? “Hola Toni, tú y Ada se separaron ya no los veo juntos cómo antes que tristeza que ver cómo una pareja tan hermosa y que habría hablado de matrimonio ya no estén juntos y yo me pregunto cómo lo tomaría la niña ver que sus papis ya no están juntos ni compartes las cosas juntos cómo antes”, “Si están separados, por que no decirlo, no serían los primeros ni los últimos, esas cosas pasan!”, cuestionaron las personas al bailarín español. Otra persona optó por tomar partido y responsabilizar a Adamari López de la supuesta ‘separación’ y comentó a Toni Costa: “Algún día encontrarás otra persona más que te dé muchos hijos que son los que tú quieres ese día llegará no te deprimas sigue adelante vas bien”, “Bueno algo habrá pasado, muy triste por Alaia ella si que va a sufrir”.

El bailarín ya no tiene fotos recientes con Adamari López Analizando el Instagram de Toni Costa, obviando la felicitación de cumpleaños y del Día de las Madres a Adamari López, la pareja no tiene una fotografía juntos en la cuenta del bailarín desde hace 14 semanas cuando realizaron una sesión para la revista ¡Hola! en la que en ese instante desmentían ruptura y hasta decían que reanudaban planes de boda justo cuando se filtraba una foto de ellos supuestamente ‘casados’. En la foto se aprecia a la puertorriqueña luciendo un elegante vestido largo brilloso, besando a su pareja sentimental, mientras porta un traje en color negro, al fondo se ven varios ramos de flores que adornan el lugar donde se encuentran. “Ya se casaron?, al parecer este pasado fin de semana, Adamari López, Toni Costa, ¡viva el amor!, hermosa pareja”, con esta frase se acompañó la publicación que compartieron en las redes sociales, que sin duda fue una noticia inesperada.