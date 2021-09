Francisca Lachapel se separó de su bebé

La conductora de Despierta América grabó un video después de tanto tiempo ausente

La mamá de Gennaro se puso intensa por tener que dejar a su bebé Francisca Lachapel sufre por su bebé y se puso tan intensa por el hecho de tener que dejarlo que no estuvo tranquila en ningún momento que estuvo separada de Gennaro, por lo que tuvo que contarlo a sus seguidores a través de un video que publicó recientemente, tras estar alejada de los focos de Despierta América y sus fanáticos. La cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’, hizo eco del video que grabó Francisca Lachapel desde su coche y en su visita al dentista, pero muy intensa y preocupada por separarse de su hijo Gennaro quien se quedó a cargo de su esposo Francesco Zampogna, ¿será que no confía en él? Francisca Lachapel se puso muy preocupada por su bebé “Siento que me falta la mitad del alma de mi corazón dejándolo en la casa”, fueron las primeras palabras de la conductora de Despierta América, quien no ha regresado al matutino desde que dio a luz a su bebé Gennaro, con quien está obsesionada y de quien no se quiere despegar en ningún momento. ¿Será que la conductora de Despierta América no volverá al matutino a raíz de lo difícil que fue para ella el dejar a su bebé Gennaro con su esposo? La ex reina de belleza a cara lavada, con un simple chongo, una blusa negra, se grabó para saludar a sus seguidores después de un tiempo.

Francisca Lachapel ¿ya no regresará a Despierta América? “Hola mundo ¿cómo están? muchísimo tiempo que no pasaba por aquí, que no hacía un video hablando con todos ustedes, ya aprovechando mi salida del dentista… me cae muy bien mi doctor pero odio con todo el corazón ver a los dentistas, me imagino que aquí ha de andar más de uno identificado”, comenzó diciendo Francisca Lachapel. Y después, mientras escribía ‘Trauma total’ en las imágenes, explicó la difícil situación para ella de dejar a su bebé con su esposo Francesco Zampogna: “Dejé a Gennaro con su papá, siento que me falta la mitad del alma de mi corazón dejándolo en la casa”, comentó entre risas nerviosas.

Francisca Lachapel es una ‘mamá intensa’ Gennaro nació el pasado 7 de Julio y a punto de cumplir casi dos meses, Francisca Lachapel está en el nivel máximo de ‘mamá intensa’ como ella misma se definió en el video al tener que dejarlo con su papá mientras estaba con el dentista: “…A pesar de que sé que está en buenas manos, está con su papi, pero las mamás creo que me entenderán…”, continuó diciendo. La conductora de Despierta América no se quiere separar de su bebé: “Ya terminé, ya salí, tengo muchas ganas de verlo como que se hace 10 años que no lo veo…” explicó para después terminar la grabación e inmediatamente manejar rumbo a su casa con su amado hijo.

La conductora de Despierta América se puso muy emotiva al ver a su bebé “El reencuentro, les dije que ando intensa”, “Más bello que mi bendición, tenerte, andar de la mano contigo, mi cielo”, son frases que se pueden leer dedicadas a su bebé Gennaro por parte de Francisca Lachapel en un video que grabó al momento de llegar a su casa y abrazar a su pequeño como si no lo hubiera visto en años. Sin embargo, mientras aprende a ser mamá y entrena para bajar las libras de más que le quedaron por el embarazo, se sabe que Francisca Lachapel también ya desea regresar a trabajar a Despierta América y eso sucederá a finales del mes de septiembre, según lo comentó en el video.

La creen muy dramática por la manera en que se puso sin su bebé Los comentarios para Francisca Lachapel sobre su actitud por dejar a su bebé Gennaro, no se hicieron esperar en el video de Instagram de ‘Univisión Famosos’ y la gente no la bajó de mujer dramática: “Ya vuelve con el drama el show las lágrimas, son sentimientos de madre pero ella lo hace como que fuera ella la única que siente eso”, “Hay padre ella todo lo dramatisa eres una madre normal deja el drama y ponte pa lo tuyo”. Y los comentarios siguieron: “Que ridícula mujer!! Dramatiza lo que toda mujer hacemos en este país!! DRAMÁTICA!!!”, “Asimismo se siente uno cuando uno es madre”, “Hermosa mi Fran, Dios bendiga grandemente a ti y a tu familia”, “Como que ya le hace falta regresar al programa más bien”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL SOBRE SU BEBÉ

Francisca Lachapel reconoce que le hubiera gustado que fuera una foto del recuerdo ¡Vaya sorpresa! A más de un mes de haber dado a luz a su primer bebé, de nombre Genaro, la conductora y modelo dominicana Francisca Lachapel luce irreconocible, pero no quedó como todos esperaban, además de decir que no se siente segura con la transformación de su cuerpo. Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, que la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina 2015, compartió una imagen que no dejó mucho a la imaginación y que provocó todo tipo de reacciones.

Francisca Lachapel dice que acepta cualquier consejo Con más de 275 mil likes a la fecha, esta publicación dice lo siguiente: “Me encantaría decirles que es un #tbt (Throwback Thursday, que podría traducirse como Jueves de volver al pasado), pero no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro!”. Francisca Lachapel compartió que todos los días tiene la dicha de abrazar a un muñequito hermoso y que aún no puede creer que salió de ella: “Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo”, expresó la conductora de Despierta América, pero aún tendría más por decir.

Famosos le expresan su apoyo Fue el pasado 8 de julio que Francisca Lachapel se convirtió en madre por primera ocasión. El feliz padre es el empresario italiano Francesco Zampogna. Cabe recordar que la presentadora de televisión fue muy criticada por exponer en exceso su embarazo, incluso opacando al de la novia de su compañero, Carlos Calderón. “El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mí! ¡Ustedes me conocen! A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”, finalizó.

Le dicen a Francisca Lachapel que no haga caso de las críticas Una de las primeras en reaccionar a esta publicación fue la también conductora de televisión Yubelkis Peralta, quien le dijo: “Tú puedes, mi vida”, mientras que la cantante dominicana Natti Natasha, quien recientemente se convirtió en madre, se expresó así: “Dale que tú puedes!!! Felicidades porque tienes el mejor título del mundo, que es ser mamá! Disfruta tu cuerpo, así que hasta eso lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo”. La conductora y modelo Clarissa Molina no quiso quedarse atrás y dijo: “Dale, mi Fran!!! Mi total admiración!!!”.