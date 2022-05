La dramática escena que ocasionó el tornado en Michigan

Pensando que el clima se veía “tormentoso, pero no aterrador”, le restó importancia y volvió a lo que estaba haciendo. Su madre llamó y ella le aseguró que estaba bien. Dos minutos más tarde, estaba sirviendo una bebida fría a un cliente cuando la madre de su compañera de trabajo entró gritando que se dirigieran a la parte trasera del edificio, manifestó Goddard a The Associated Press por mensaje de texto.

Se refugiaron en la cámara frigorífica, donde pudieron oír cómo se rompían las ventanas. Cuando salieron unos 15 minutos más tarde, vieron “algunos de nuestros autos destrozados y aislante por todo el suelo”, detalló Goddard. Tres negocios vecinos quedaron destruidos, añadió, según el reporte textual de AP.