Si tienes deudas (collection) te pueden quitar cheque de coronavirus

Alertan que muchos estadounidenses con deudas (collection) podrían perder el cheque de coronavirus a manos de los cobradores.

Los pagos de estímulo económico emitido por el IRS empezaron a llegar a los contribuyentes esta semana.

Tal como habían indicado, los primeros en recibirlos fueron aquellos de los que poseían ya la información bancaria.

Sin embargo, surge otra ‘amenaza’ y es que los cobradores de deudas podrían quedarse con el dinero de los deudores.

Quienes tengan deudas en tarjetas de crédito, deudas médicas o préstamos estudiantiles privados podrían perder el pago.

Según el Centro Nacional de Derecho del Consumidor, un 33% de las personas en Estados Unidos tienen alguna deuda (collection).

En marzo, el Congreso aprobó $2,2 billones de dólares para apoyar a las familias estadounidense a través de un estímulo económico que les permitiera sobrellevar la crisis por el coronavirus. Se le conoce como la Ley Cares.

Sin embargo, en medio de la premura, no se determinó que el dinero de la ayuda del gobierno no pudiese ser embargado por cobradores de deudas privadas, informó CNN.

Ahora, la única forma en que las personas pueden proteger su dinero es vigilando la cuenta bancaria con frecuencia y retirarlo apenas lo reciba.

Además, es posible que los ciudadanos no sepan que su dinero puede ser incautado por los cobradores de alguna deuda pendiente.

Por su parte, veinticinco fiscales generales estatales alertaron a Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, sobre el caso; pero aun no se han dado nuevos lineamentos de protección.

Es por esto que en estados como Washington, DC, Massachusetts, Illinois y Ohio, los gobiernos locales han tomado sus propias medidas para proteger el estímulo económico de cobradores de deudas privadas.

En contraparte, la Ley Cares sí especifica que el dinero no puede ser tomado para cubrir impuestos impagos o para préstamos federales estudiantiles.

Aunque sí se le puede retener el pago a las personas que no hayan cancelado las cuotas de manutención de sus hijos.

El estímulo económico es una ayuda federal para que las familias puedan lidiar con la compleja situación económica que ha golpeado al país a causa de coronavirus.

Este miércoles comenzaron a llegar los cheques de estímulo que el gobierno prometió a millones de estadounidenses durante la recesión económica causada por la pandemia de coronavirus, sin embargo, varias personas han reportado que familiares fallecidos también han recibido la ayuda, informó The Sacramento Bee.

Las publicaciones en las redes sociales de todo el país informan que los familiares de los fallecidos fueron notificados el miércoles de un depósito directo en las cuentas bancarias de sus seres queridos, a pesar de que las páginas web de algunos bancos estuvieron colapsadas a causa del gran tráfico, informó el periódico californiano.

Ok this is insane, but just the tip of the iceberg. This is a direct text to me from a friend. I called to confirm this actually just happened. pic.twitter.com/GBRPcmYMXW

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 15, 2020