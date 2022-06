Según WWMT, el compañero de clase del sospechoso “no tomó en serio al chico” cuando le comentó los planes, ya que no creyó que realmente él fuese a ejecutar un asalto a mano armada. Las autoridades también dijeron que el arma utilizada en el robo era del abuelo del detenido, quien es su tutor legal y quien le aseveró a los funcionarios que no sabía que el chico tenía acceso a la caja fuerte.

“Él le preguntó a otro estudiante qué gasolinera tenía menos seguridad y supuestamente se le ocurrió la Marathon”, indicó el teniente de la policía de Hartford, Michael Prince, al referido medio de comunicación. Los escalofriantes comentarios no fueron reportados a las autoridades sino hasta después del robo en la gasolinera.

Advirtió el delito y lo cometió. Agentes policiales detuvieron a un niño de tan solo 12 años luego de emitir una escalofriante amenaza en su escuela para después asaltar una gasolinera a punta de pistola e incluso ejecutar un disparo para intimidar a la cajera, reseñó el periódico The Sun este domingo.

El chico robó 5,000 dólares en efectivo, que la cajera de la gasolinera tuvo que guardarle en su mochila. Acto seguido, el jovencito huyó de la estación de combustible, pero fue capturado por los agentes de policía a pocas cuadras de distancia, detalló también el informe del periódico The Sun.

“Él no tenía ninguna emoción” (pulsa en la imagen para ver el video)

Actualmente, el niño de 12 años se encuentra detenido en el Centro de Menores del condado de Allegan. La empleada de la tienda, identificada solo como Jessica, le comentó a News Channel 3 que al principio pensó que todo se trataba de una broma: “Pensé que era un niño, que no tenía ni 10 años”.

Por otra parte, Lisa Riley, quien vive en la zona, dijo a ese medio que está familiarizada con el chico arrestado porque hace dos años él le disparó con una pistola de aire comprimido mientras ella cortaba el césped. “Él no tenía ninguna emoción. No creo que sepa cómo mostrar emoción”, manifestó. The Sun recordó que este incidente se produce en medio de una oleada de adolescentes que amenazan con disparar en espacios públicos. De hecho, la semana pasada un niño de 10 años fue detenido en Florida por amenazar con ejecutar un tiroteo masivo pocos días después de que se registrara la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, en Texas.