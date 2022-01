“‘Podemos irnos más tarde, no tengo tanta hambre en este momento. ¿Pero prometes comprármelo?’ En ese momento le prometí que le compraría esa hamburguesa, sin embargo no pude, no pude cumplir esa promesa, mi hija dejó de tomarme de la mano, y sin explicación la encontré en el piso con una charco de sangre y una bala en la cabeza”, finaliza el mensaje escrito por la madre de Melissa.

La madre de la niña hispana expresa su dolor a ‘Despierta América’

“Melissa es un Sueño Americano que nos ha sido arrebatado a todos sin problemas y sin sentido mientras caminaba por la calle un sábado por la tarde con su madre. Para la mamá de Melissa y su familia, no tengo palabras que sean de consuelo para ustedes. Pero estoy comprometido a hacerles justicia”, argumentó la Fiscal Estatal del Condado de Cook, Kim Fox.

Aracely Leaños, también tuvo un tiempo para hablar a través del programa ‘Despierta América’ en donde expresó: “Me arrebató mi vida entera. Me quito lo más hermoso. Me quito mi motor de vida por el que yo me levantaba todos los días a seguir adelante. Me quito una vida llena de sueños”, dijo. toda mi vida. Me quitó lo más hermoso de ella. Me quitó mi propósito de ser. La razón por la que me levantaba todos los días. Me quitó una vida llena de sueños”. Archivado como: Detienen sospechosos asesinato Melissa.