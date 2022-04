NYPD anuncia arresto de Frank James

El hombre hirió a más de 10 personas en tiroteo en metro

“No tenía a donde correr o esconderse”, anunció la policía de Nueva York FUE APREHENDIDO POR LAS AUTORIDADES. Este miércoles, la Policía de Nueva York informó que han detenido a Frank James, de 62 años, tras iniciar un boletín de búsqueda ante el sospechoso principal del tiroteo que ocurrió en la estación de metro Brooklyn, la tarde del martes pasado y que causó que más de 10 personas resultaran heridas. Las autoridades, en la noche del martes iniciaron la búsqueda del sospechoso y unir las evidencias que hicieron la conexión con el caso. En la información, se dio a conocer que James rentó el camión U-HAUL que se encontraba a un par de cuadras del lugar; la policía ofreció una recompensa de $50,000 dólares para obtener información del sospechoso. DETIENEN AL PRINCIPAL SOSPECHOSO DEL TIROTEO Esta tarde de miércoles, el Departamento de Policía de Nueva York y la gobernadora Kathy Hochul, informaron que tras una exhaustiva investigación dieron con el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la tarde de ayer, en la estación de metro Brooklyn. Las autoridades, anunciaron que Frank James, ya está bajo custodia de las autoridades. “Frank Robert James no tenía a dónde correr ni esconderse, y ahora está bajo la custodia de la policía de Nueva York. El trabajo de nuestros detectives es insuperable y la dedicación de nuestros oficiales de patrulla es interminable.”, informaron en un tuit la Policía de Nueva York, adjuntando el boletín de búsqueda que se ofreció en el caso.

Detienen sospechoso tiroteo Brooklyn: ¿Cómo lo detuvieron? Frank R. James, de 62 años, fue detenido en el vecindario East Village de Manhattan, dijeron a The Associated Press funcionarios policiales que no estaban autorizados a hablar sobre la investigación y hablaron bajo condición de anonimato. Por el momento, la información de la detención del hombre es limitada por las autoridades debido a que la investigación está activa. “La policía localizó a James después de que la policía recibió un aviso sobre su posible paradero“, informó el policía a The Associated Press tras darse a conocer la noticia de su detención. El Departamento de Policía de Nueva York, continuará la investigación y aseguran que ‘harán justicia por la seguridad en los espacios públicos’. Archivado como: Detienen sospechoso tiroteo Brooklyn

Detienen sospechoso tiroteo Brooklyn: ¿Confirmó la noticia? La gobernadora Kathy Hochul confirmó el arresto mientras hablaba en una conferencia de prensa no relacionada. Más detalles no estuvieron disponibles de inmediato, destacó The Associated Press. En redes sociales, la gobernadora habló sobre el incidente que ocurrió ayer y destacó que “agradece la participación de las autoridades” en el horrible tiroteo que se desató y que ya haya sido aprehendido el sospechoso. “Como todos los neoyorquinos, estoy profundamente agradecida de que el sospechoso del tiroteo en el metro de ayer haya sido detenido. Estoy agradecida con las fuerzas del orden público y con todos los socorristas cuyos heroicos esfuerzos ayudaron a la ciudad de Nueva York a responder a este horrible incidente.”, escribió en un tuit. Archivado como: Detienen sospechoso tiroteo Brooklyn

¿De persona de interés a sospechoso? La policía había dicho inicialmente el martes que buscaban a James para interrogarlo porque había alquilado una camioneta posiblemente relacionada con el ataque, pero no estaban seguros de si él era el responsable del tiroteo, anunció AP. La información de la camioneta, se relacionó con el tiroteo debido a una llave olvidada en el lugar del incidente. El alcalde Eric Adams dijo en una serie de entrevistas con los medios el miércoles por la mañana que los investigadores habían convertido a James en sospechoso, pero no ofreció detalles más allá de citar “nueva información que estuvo disponible para el equipo”, informó The Associated Press.

¿Un hecho premeditado? En los últimos meses, James había criticado videos en línea sobre el racismo y la violencia en los EE. UU. y sobre sus experiencias con la atención de la salud mental en la ciudad de Nueva York. En algunos videos, criticó las políticas de Adams sobre salud mental y seguridad en el metro, aseguró The Associated Press. El pistolero detonó granadas de humo en un vagón de metro lleno de gente y luego disparó al menos 33 tiros con una pistola de 9 mm, dijo la policía. Cinco víctimas de disparos se encontraban en estado crítico, pero se esperaba que los 10 heridos en el tiroteo sobrevivieran. Al menos una docena de personas que escaparon de las heridas de bala fueron tratadas por inhalación de humo y otras lesiones, indicó AP.