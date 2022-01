Pastor es detenido tras supuesta demanda por vecinos.

Lo acusan de tirar basura frente a la iglesia.

Amenazan con cerrar su centro religioso. Detienen pastor demanda vecinos. Algo totalmente inesperado ocurrió para un pastor, pues en redes sociales circula un video en donde vecinos del mismo levantan una denuncia en contra del predicador por dejar botellas de trago frente a la iglesia y por ende ensucia la calle, las personas ya inconformes con la situación deciden hacer el llamado a las autoridades. En el video se puede observar en primer plano como una mujer solicita ayuda de manera desesperada diciendo que ya han sido muchas las ocasiones en que el pastor opta por una conducta agresiva, mientras que en otra toma, su esposa, hace una confesión totalmente inesperada hacía la persona del predicador, “Él tiene problemas del corazón”. Pastor es detenido luego de que sus vecinos aparentemente lo denunciaron Luego de esa confesión la mujer recalcó lo siguiente “Nos está atropellando (deteniendo) porque los vecinos están levantando cosas en contra de la iglesia. El pastor está enfermo, él tiene problemas del corazón y que por una bolsa de basura… Eso no tiene sentido, no tiene sentido”, recalcó con un tono de enfado. Ante las palabras de la dama el oficial se acercó y le comenta que únicamente está haciendo su trabajo como policía y que si existe un arresto en contra del pastor está en todo el derecho de esposarlo a parte de ser su obligación como autoridad, por lo que la esposa del predicador únicamente respondió “es un atropello lo que está haciendo”.

Pastor es arrestado por tirar basura a las afueras de la iglesia “Usted no puede detener a una persona religiosa, a un pastor, él está enfermo. Él ya se identificó usted ya tiene el número de la cédula… es increíble, los vecinos en contra de la iglesia”, fueron palabras que la esposa del predicador estuvo diciendo al oficial mientras realizaba el proceso del arresto en contra del pastor. La situación cada vez se torna más complicada, pues entre la hija del pastor y su pareja amorosa quien se encargó de realizar la transmisión en vivo conforme pasaba el tiempo atacaban más de manera verbal al oficial que estaba llevando a cabo el arresto del predicador, acusándolo de herir la mano del hombre esposado tras ver unos cuantos rasguños en su mano.

Aclaran que un vecino fue quien depositó la basura fuera de la iglesia “Un vecino vino y nos echó basura en frente de la iglesia”, expresó la esposa del predicador mientras insistía que el pastor sufre de problemas en el corazón y aclarando que es una persona de la tercera edad. En el video se observa como más gente se involucra en el acto de aprensión en contra del predicador. Luego de eso, la esposa del pastor externó que es una completa injusticia que detengan al pastor al ser inocente, “Quiero hacer está denuncia pública porque unos vecinos vinieron a botarnos basura de cerveza al frente de la iglesia y acusan al pastor de que es él quien echa la basura del trago aquí enfrente de su propia iglesia”. Archivado como: Detienen pastor demanda vecinos.

El arresto del pastor fue a las afueras de la iglesia cristiana Fundamento de Vida Los hechos ocurrieron a las afueras de la iglesia cristiana llamada Fundamento de Vida y a través de una entrevista realizada por el periódico ‘Valores Cristianos’ a través de Facebook es que se le realizó una entrevista tanto al pastor como a su esposa para aclarar los hechos ocurridos. El centro religioso se encuentra ubicado en la cuidad de Loreto, Perú. Dentro de la entrevista los pastores comienzan explicando cuanto tiempo llevan ministrando dentro de la iglesia cristiana, “El sábado nosotros estábamos celebrando 25 años de la fundación de la iglesia y resulta que este agente viene a nuestra iglesia, se llama Fundamento de Vida”, expresó Néstor quien es el predicador del lugar religioso.

Detienen al pastor de una manera agresiva luego de recibir una supuesta demanda por parte de los vecinos “Resulta que este agente llega entre 7:30 y 8:00 de la mañana vino a golpear la puerta de una manera demasiado abusiva con golpes fuertes tanto que mi hija estaba abajo haciendo un trabajo y fue y abrió… El hombre entró a la brava nos trató con groserías y amenazándonos”, expresó el pastor de la iglesia Fundamento de Vida. “Luego cuando yo oí la gritadera me puse un pantalón y baje y resulta que el hombre me dice ‘¿usted es aquí el pastor el que maneja esto?’ y le dije ‘sí’. Esta es una iglesia cristiana donde se congrega la gente que viene los domingos a escuchar la palabra de Dios”, dijo ante la entrevista para el periódico ‘Valores Cristianos’. Archivado como: Detienen pastor demanda vecinos.

Amenazaron con cerrarles la iglesia a los pastores Luego de haber explicado eso, comentó que el oficial se mantuvo en una postura muy dura ante él, “El hombre dijo ‘a mí no me importa yo voy a cerrar este lugar porque ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes están botando la basura al frente’ y le dije ‘sí usted me está acusando que yo boté la basura al frente dígame dónde está las pruebas de eso'”, aclaró el pastor Néstor ante la entrevista realizada. Durante la plática el pastor expresó que el policía lo estaba inculpando de algo que él no había cometido, “Él se calló y dijo ‘es que todos los vecinos aquí pusieron una demanda’ y dije ‘ah bueno entonces hablemos con los vecinos’ y bueno yo no salía porque estaba inestable para salir… pero en vista a su grosería ‘voy a cerrar está (grosería) iglesia’ fue lo que dijo, lamentablemente no estaba grabado”.

Todo quedó captado a través de una transmisión en vivo mediante Facebook “Mi esposa comenzó a grabar cuando ya estuve hablando con el segundo agente, un hombre decente… Y estuve hablando con él y fue cuando yo le dije a él ‘mire hombre ¿cuál es la acusación, dónde está?’ y él me dice ‘no lo que pasa es que podemos arreglar esto amistosamente’ y le dije ‘claro no hay problema ¿qué tengo que hacer?’ entonces se acercó el otro y se metió a la iglesia y le dije ‘yo a usted no lo he invitado salga por favor'”, expresó. “Y el hombre me dice ‘yo soy el superior de él soy el comandante’ y dije ‘ah bueno estoy hablando con el señor que es decente’ entonces dice ‘es que los vecinos todos aquí se quejan de ustedes que todos los días botan la basura’ ‘ah okey vamos a hablar con los vecinos’ yo creo que lo que hizo fue para sacarme del lugar y poderme esposar”, argumentó durante la entrevista realizada por el periódico ya mencionado. Archivado como: Detienen pastor demanda vecinos.

El pastor presenta marcas en su muñeca tras el brusco arresto del policía “El policía coloca las esposas con la hazaña de hacer daño y puso una no las dos sino una y con la otra él me jalaba me estrujaba de un lado a otro me toco agarrarme de esta manera (se toma la muñeca y la recarga en su pecho) para que no me hiciera tanto daño”, comentó el pastor de la iglesia ante la plática. “Cada que le acercaba la cámara mi esposa se quedaba callado pero luego se alejaba a marcar otro punto y en seguida decía ‘yo les voy a cerrar la iglesia'”, expresó mientras que su esposa interrumpe y menciona “pero lo dijo con palabras muy fuertes pero no podemos repetirlas tal cuál las dijo”.

Luego de que detienen al pastor el optó por guardar silencio “Por eso yo opté por callarme completamente y no pronunciar ninguna palabra porque él quería definitivamente llevarme a la calle, quién sabe, que en su moto y yo le dije que yo no me iría en ese aparato… En el carro tenía la tarjeta profesional para identificarme” De inmediato la esposa comenta que el oficial escondió la identificación de su esposo “Se la guardó en el bolsillo y sigue insistiendo porque él no se ha identificado y él (oficial) argumenta que la tarjeta profesional no es un documento de identificación”.

Detienen a pastor de manera inapropiada tras supuesta demanda por parte de sus vecinos, lo acusan de tirar basura “Me sacan de mi casa, golpean mi casa y según él los vecinos están poniendo una demanda y cuando le digo ‘déjeme ver la demanda’ no hay ninguna demanda, los vecinos no han puesto ninguna demanda”, argumentó el pastor de la iglesia cristiana Fundamento de Vida luego de ofrecer la entrevista para un periódico religioso. Por lo que aseguraron que todo se trató de un atropello por parte de la autoridad luego de que se reconoció que los vecinos eran quienes dejaban en ocasiones la basura en frente de la iglesia y que en ningún momento se puso una demanda, únicamente fue una aprensión que lastimó físicamente a Néstor quien es pastor de la iglesia ya mencionada. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Detienen pastor demanda vecinos.