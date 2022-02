Poco después, fue la policía quien arrestó el martes al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en su casa, en virtud de una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas. El gobierno de Estados Unidos, no dio declaraciones al respecto ni ofreció más detalles por los delitos que se les acusa.

DETIENEN A EXPRESIDENTE DE HONDURAS. Las autoridades, anunciaron que éste martes detuvieron al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en su domicilio, ubicado en Tegucigalpa; las autoridades, anunciaron que el Gobierno de Estados Unidos pidió el traslado del exmandatario para juzgarlo aunque no aclararon por que delitos será acusado.

El arresto se produjo menos de tres semanas después de que Hernández dejara el cargo, y luego de años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del dirigente hondureño con narcotraficantes, informó The Associated Press. A través de redes sociales, difunden las imágenes de la aprehensión del exmandatario.

Ramón Sabillón, también dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas, informó The Associated Press. El juez que lleva el caso, anunció que en horas deberá compadecer ante la justicia de su país. Archivado como: Detienen expresidente Honduras

Detienen expresidente Honduras: ¿Ya estaba en la mira?

Los fiscales federales en Nueva York habían implicado repetidamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico, informó The Associated Press. Tuvieron que pasar 3 años, para lograr la detención del exmandatario hondureño a pesar de sus intentos por no estar involucrado en los delitos de su hermano.

Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal adjunto Matthew Laroche caracterizó los delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”, señaló AP. Por el momento, el gobierno de Estados Unidos no dio declaraciones al respecto. Archivado como: Detienen expresidente Honduras