Además, la fiscalía mexicana mantuvo, al mismo tiempo, bajo arraigo al compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En abril pasado, Palma fue absuelto porque el juez estimó que las declaraciones que lo inculpan no fueron recabadas dentro de la averiguación previa del caso.

Lo anterior, para acreditar la existencia del Cártel de Sinaloa, pero esos dichos no fueron diligenciados ni en la indagatoria ni en el juicio, según revela Agencia Reforma. Algunas de las informaciones que los testigos aportaron en distintas investigaciones relacionaban a Palma con el narcotraficante.

El capo ahora volverá a enfrentar este juicio por un delito que existe apenas desde 1996 y que no es aplicable a hechos anteriores a ese año, señala Agencia Reforma. La Fiscalía General de la República señaló que el secretario en funciones de juez que absolvió en abril pasado a Héctor “El Güero” Palma, hizo un análisis superficial del caso.

¿Hubo ‘mano negra’?

“El Secretario en funciones de Juez realizó un análisis incorrecto y superficial respecto de la aplicación del principio ne bis in idem o non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos)”. La FGR recordó que el pasado 30 de abril el Secretario Chávez Romero dictó la sentencia absolutoria a favor del compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero el 3 de mayo su fallo fue apelado por el Ministerio Público Federal. En su apelación, la dependencia pidió que se examinara, conforme a estricto derecho, si en la resolución impugnada no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente.