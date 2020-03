Detienen a indocumentados ocultos en un camión de remolque en Texas

Las autoridades de migración detuvieron a 90 personas oriundas de la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y México que, ocultas en un camión de remolque, intentaron internarse ilegalmente a Estados Unidos, informó este martes la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) a través de un comunicado.

El incidente ocurrió al anochecer del 5 de marzo cuando el vehículo transitaba por la autopista interestatal en Texas y, durante una inspección, un perro dio la alerta lo cual llevó a los funcionarios estadounidenses a abrir el remolque, reseñó la agencia Efe.

“Los agentes descubrieron un grupo numeroso de personas, en total 90, incluidos cinco menores de edad sin acompañamiento”, indicó el boletín de la oficina de CBP en Laredo, Texas.

Todos los viajeros y el conductor del vehículo, que es ciudadano estadounidense, quedaron bajo custodia a la espera de la investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

With the increase in human smuggling #USBP LAREDO Sector encourages everyone to report any suspicious activity & reminds everyone of the dangers of crossing the border illegally! #Bordersecurity pic.twitter.com/yJBI8flaDy

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) March 10, 2020