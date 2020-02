Página

1 de 4

El exportavoz hispano de la Alcaldía de Miami, René Pedrosa, fue detenido este viernes por la Policía para un interrogatorio.

Pedrosa, de 48 años, es un conocido reportero de la televisión hispana del sur de Florida.

Según medios locales, hasta el momento de la publicación de la información no se habían presentado cargos formales contra Pedrosa.

El portavoz de la Alcaldía de Miami, René Pedrosa, que se vio obligado a renunciar esta semana tras denuncias de que envió fotografías explícitas suyas a un menor, fue detenido este viernes por la Policía para un interrogatorio, según el diario Miami Herald.

Pedrosa, de 48 años, es un conocido reportero de la televisión hispana del sur de Florida que había trabajado para canales hispanos como América TeVé, después de su trabajo como reportero de cortes federales.

SLATER SCOOP: Miami mayor’s top aide, Rene Pedrosa, was arrested this morning. He is charged with battery and 3 child pornography related crimes. pic.twitter.com/TP93zzHB2m — Andy Slater (@AndySlater) February 7, 2020

La Policía ni el alcalde de Miami, Francis Suárez, se han pronunciado sobre el arresto de Pedrosa.

A top aide to the Mayor of Miami, Rene Pedrosa, is under arrest Friday for allegedly soliciting and sending naked pictures of an underage child. @ccoddcbs4news reports live at noon.https://t.co/d6L30P6kyY — CBS4 Miami (@CBSMiami) February 7, 2020

Según medios locales, hasta el momento de la publicación de la información no se habían presentado cargos formales contra Pedrosa.

Sin embargo, señaló, que basado en fuentes cercanas a la investigación, era inminente que habría una acusación formal “por enviar imágenes de su pene a un adolescente a través de su teléfono celular o computadora”.

#DEVELOPING: Family members told sister station Telemundo 51 that Rene Pedrosa was questioned by officers after being taken into custody: https://t.co/1tw8loHNsO — NBC 6 South Florida (@nbc6) February 7, 2020

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, dijo en enero a la Policía de la ciudad de Miami que Pedrosa pidió fotos desnudas del niño y a su vez envió una foto de un pene, según publicaron esta semana varios canales locales.

Police say @MiamiMayor's top aide Rene "Pedrosa used his position of power to lure the 16-year-old boy to City Hall." Pedrosa allegedly contacted the teen on Instagram in November, invited him to City Hall to talk about "designing a web page," then groped him. pic.twitter.com/9TwnJNBWYs — Billy Corben (@BillyCorben) February 7, 2020

El martes pasado, Pedrosa renunció a su cargo como director de comunicaciones del alcalde Suárez, quien dijo en esa ocasión que se reunió con Pedrosa y solicitó su renuncia una vez que el comunicador admitió estar bajo una investigación. “René Pedrosa me informó que está bajo investigación por un asunto personal”, dijo Suárez en un comunicado el martes.