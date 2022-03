La autoridad le solicitó algún documento de su coche y su licencia de conducir, a lo que el intérprete de “Todos hablan, nadie sabe”, responde que no traía su licencia porque se le había perdido en Miami, “No la traigo, se me perdió, acabo de regresar de Miami”. Mientras tanto, en las imágenes se veía como el cantante seguía consumiendo alcohol sin importarle que las autoridades estuvieran presentes.

Posteriormente, Aldo fue proceso y encerrado, pero ya estando ahí intentó agredir a los policías al ingresar al área de barandillas y comenzó a amenazar verbalmente al presidente municipal de Caborca, Abraham Mier. Aseguró que las autoridades no hacían bien su trabajo y dijo: “Mañana salgo yo, y todo el municipio va a valer pa’ pura v….”.

Los seguidores de Chamonic, quien fue la que viralizó el video del intérprete, comenzaron a dar sus puntos de vista, entre ellos, algunas personas comentaron que mejor se hubiera quedado callado, otros que no lo conocen. Mientras que el resto dijo que no deberían de hacer famosos a personas como Trujillo.

Detienen cantante mexicano ebriedad: “No hagan famosa a gente como él”

En los comentarios atacaron mucho al cantante: “Ni se quien sea este “cantante”, pero que fregados va hacer, aquí en Estados Unidos no lo queremos”, “En mi vida había escuchado su nombre hasta hoy, y veo que no soy la única. Pero que mal que por estar tomado, drogado etc., pongan la vida de personas inocentes en rispo…Que personas tan nefastas”. Continuaron diciendo las personas en los comentarios.

“Este es un niño prepotente, alucinado y bueno para nada, pero síganles dando fama, por eso está Caborca como está, por este tipo de gentuza…”, “No se vale que personas como él tengan el poder de quitarle la vida a gente inocente, no puedo creer la inconsciencia de algunos…”.