Y es que en su cuenta de Instagram, Ana Gabriel comparte saludos esporádicos a sus fans, también las fechas de sus presentaciones musicales, pero existen dos videos que alarmaron a propios y extraños por su aspecto físico, uno de ellos en los que no tiene dientes y el otro muy deteriorada.

La cantante mexicana Ana Gabriel tiene años ‘desaparecida’ de la televisión, más no de los escenarios pues actualmente reside en Estados Unidos y se encuentra de gira con sus éxitos en aquella nación, pero ahora un video resurge y apareció sin dientes y en otro ‘deteriorada’, será que a su edad ¿está presentando ya problemas de salud ?

La cantante mexicana tiene cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde comparte momentos especiales, pero en la red social china de moda se animó a compartir que los besos de una persona la dejaron prácticamente sin dientes y es así como no cuenta con dos de la parte frontal de su sonrisa.

Ana Gabriel ‘le entró’ a las redes sociales para tener más contacto con su público y no es de extrañarse que reciba comentarios de todo tipo, pero ahora en un video donde aparece con lentes, sin maquillaje dejó asustados a los internautas por la manera en que luce su aspecto físico.

“La desesperación al final JAJAJA me muero”, “no puedo con la risa, lo veo una y otra vez, no lo supero”, “jajaja, debería de salir en telenovelas”, “Ahorita te los devuelvo china”, “La Chilindrina”, “Un excelente sentido del humor felicidades Dios la bendiga y siga adelante”, le respondieron varias personas en su video en claro tono de broma, pues se trataba de un filtro en TikTok.

A las impactantes imágenes de Ana Gabriel sin dientes, se puede ver cómo la gente reaccionó de una forma que no esperaban: “Quedó muy cómico”, “eres genial te vez muy simpática”, “qué tierna”, “Me muero de la risa”, “Ya te perdimos jajaja”, “No te los devuelvo”, “Se los voy a regresar por correo, jajajaj cuídese”.

Nerviosa, real y contundente, mandó un mensaje a sus fans mientras le pintaban el cabello: “Preparando mi cabello para el próximo miércoles, estoy muy nerviosa pero no los olvido, los amo, los amo mucho”, dice la cantante al dejarse ver con canas y el cabello a punto de ser pintado con su característico tono oscuro.

Sin embargo, al video donde aparece sin dientes, le procede uno en donde la cantante luce las canas y la falta de glamour en su aspecto físico, que deja en claro que los 66 años que carga Ana Gabriel no han pasado en vano y se han encargado de hacerle estragos en su persona, como a cualquier simple mortal.

“Que bella dama en todos los aspectos!!!”, “Súper linda, Dios la bendiga siempre”, “mi sueño algún día lo cumplo es pintar tus cejas ..amor mío te amo vámonos a dónde nadie no juegue ,dónde nadie !!!!! te amo”, “te lo mereces te queremos mucho estaremos contigo siempre”, “Espero con ansias tu concierto en Dallas Tx ahí estaré para disfrutar y cantar a todo pulmón tus canciones”, manifestaron.

El vínculo que le hicieron a Ana Gabriel con la Miss Universo Andrea Meza

Cuando la Miss Universo mexicana Andrea Meza ganó el certamen, comenzó a esparcirse el rumor de que sería hija biológica de Ana Gabriel, porque las dos eran norteñas, pero ella misma habló de dichos rumores: “No, no existe esa duda en mi mente, así que no tengo nada que decir, es un chisme más. También salió que soy hija de Chabelo, que estaba casada, mil y un cosas”, dijo Andrea.

También, en un video de YouTube de dudosa procedencia, supuestamente se escucharía con la voz de Andrea Meza el hecho de ser adoptada: “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”, pero todo resultó falso. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANA GABRIEL CON LAS CANAS / AQUÍ PUEDES VERLA SIN DIENTES