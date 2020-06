Detienen a Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng. Tras varios días de intensas y violentas protestas por la muerte de George Floyd, los otros policías involucrados en su muerte ya fueron detenidos y acusados y al igual que Derek Chauvin, enfrentarán cargos que los podrían dejar 40 años dentro de la cárcel, de acuerdo a lo que informó el Daily Mail en su portal.

Los tres expolicías de Minneapolis acusados el miércoles como cómplices de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial han sido detenidos, según informes el miércoles por la noche reportados por New York Post.

Las autoridades de Minnesota publicaron fotos policiales que mostraban a Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng vestidos de naranja con cuello de pico y camisetas negras.

Los ex policías fueron acusados más temprano en el día de ayudar e incitar al asesinato de segundo grado y ayudar e incitar a homicidio involuntario de segundo grado en la muerte de George Floyd, durante su arresto del 25 de mayo por presuntamente presentar un billete falsificado de 20 dólares en una tienda de comestibles.

JUST IN: Former MPD officers Tou Thao, Thomas Lane & J. Kueng officially booked into the Henn Co jail. All three facing aiding & abetting murder charges. #georgefloydjustice @FOX9 pic.twitter.com/jsjH68m5Bp

— Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) June 3, 2020