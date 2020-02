Una información recibida por la policía acerca de una amenaza proferida presuntamente por un hombre latino puede haber evitado una masacre en una sinagoga de Fort Myers (suroeste de Florida), según la información dada por el alguacil del condado de Lee.

El alguacil Carmine Marceno informó en una rueda de prensa de la detención de Alfredo Sánchez, de 43 años y con antecedentes penales por delitos cometidos en Miami-Dade, al que se le incautaron varias armas de fuego y munición, incluido un fusil de asalto AK-47.

La detención se produjo el pasado martes, el mismo día en que una persona informó a la policía de que Sánchez había dicho que era capaz de armar un tiroteo en una sinagoga de Fort Myers, de la que no se han dado detalles por razones de seguridad.

BREAKING UPDATE: Rabbi confirms deputies starting looking into Alfredo Sanchez after an unverified threat against Chadbad Lubavitch in South Fort Myers. Sanchez attended the synagogue with his wife and children. @winknews pic.twitter.com/3Ei1m1XZWc

