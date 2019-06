Tras detención, ex conductora de Primer Impacto reaparece y la tachan de ‘borracha’

Página

Tras detención, ex conductora de Primer Impacto reapareció y no se esperó lo que le dijeron

Los comentarios para Natalia Cruz fueron crueles y malintencionados

La presentadora de noticias está pagando caro las consecuencias de su arresto por violencia doméstica

Tras su detención, la ex conductora de ‘Primer Impacto’, Natalia Cruz reapareció luego de ser arrestada por la policía de Miami por presunta violencia doméstica luego de que llegó a altas horas de la noche a su casa y en aparente estado de ebriedad.

En días pasados, la presentadora de noticias se encontró en medio del escándalo por su detención, y su esposo, Jairo Cruz fue el encargado de llamar a la policía para detener a la ex conductora de ‘Primer Impacto‘.

Ahora, Natalia Cruz reaparece y recibió en su cuenta de Instagram un sinfín de ataques, pues la tildaron de ‘borracha’ y además le lanzaron serias advertencias.

“Hoy los espero en Mega News! Gracias por su apoyo y sintonía!”, fue lo que escribió en una fotografía donde Natalia aparece enfundada en un embarrado vestido blanco con estampado de flores amarillas, sin imaginar lo que le esperaría.

“Natalia me quedé tan sorprendida, aterrada cuando leí que te habían detenido por violencia NO lo podía creer”, “Naty cuidado no lo vuelvas a hacer Dios te guíe en tus decisiones, siempre acuérdate que primero están tus hijos ok señora bonita uno se cae y se levanta otra vez”, “Presa”, “La borracha”, “Le pegaste a tu marido y todos bien ¿verdad?”.

Y los ataques continuaron: “¿Qué pasó con tu esposo que le pegaste?”, “Borracha y encima abusadora, perdiste todo mi respeto”.